Hengsteneigenaar Röst: ‘Superblij met goedkeuring, maar onderzoek kan beter…’

Al enige tijd runnen Louis en Gabriëlle Röst met succes Stal Het Haarbosch in Stroe. De als veulen aangekochte King van het Haarbosch (Spielberg x Florencio) slaagde vorige week voor het verrichtingsexamen van het KWPN en vorig jaar werd Kremlin MD (Governor x Rousseau), eveneens aangekocht als veulen, kampioen in Den Bosch. Deze hengst werd verkocht aan Andreas Helgstrand en daarna kampioen in Denemarken en goedgekeurd in Oldenburg. Röst is blij met de goedkeuring van King van het Haarbosch maar ziet zeker verbeterpunten binnen het verrichtingsonderzoek en organisatie van het KWPN.

“In het verleden fokten we zelf ook een aantal veulens per jaar. Op een gegeven moment zijn we daar enkele jaren mee gestopt maar het uitzicht vanuit het keukenraam zonder jonge paarden vonden we niets. We hebben toen vier veulens op vier veilingen gekocht. Waaronder Kremlin MD, King maar ook Kagan ter Selle (El Capone x Ferro) en Prince Fürsten (Furstenball x Fidertanz) die in 2018 alle vier naar de 2e bezichtiging in Den Bosch mochten.” In Den Bosch werd Kremlin MD als kampioen gekroond maar ook King van het Haarbosch mocht zich melden in Ermelo voor de verrichting.

King van het Haarbosch

“King hebben we op veulenveiling Midden-Nederland aangekocht terwijl hij in eerste instantie niet op ons lijstje stond. Gedurende de veiling bleef hij maar lopen en werd hij eigenlijk beter en beter, waardoor we besloten hem alsnog aan te kopen. Het leuke is dat we die kwaliteit nu onder het zadel weer terug zien. Na zijn aanwijzing hebben we hem thuis een jaartje rustig doorgereden en hem als vierjarige het onderzoek laten doen.”

Contact met eigenaren

Omdat Röst de paarden thuis heeft kent hij ze door en door. “King is altijd een heel makkelijk en meewerkend paard geweest. Ik vind dat het team in Ermelo erg zijn best doet en dat de ruiters, waar altijd veel kritiek op is, geen gemakkelijke taak hebben die ze toch goed uitvoeren. Wat ik jammer vind is dat er weinig contact is tussen de commissie en de eigenaren. Ik hoef niet iedere dag gebeld te worden maar ik ken mijn paard en ik denk dat ik weet wat goed voor hem is, ook qua training. Het lijkt nu erg op ‘eigenaren vs commissie’.”

Qua cijfers niet helemaal te volgen

“Het zou mooi zijn als je af en toe even kon overleggen om zo uiteindelijk een beter inzicht in het de kwaliteiten van het paard te krijgen. Daarnaast zou alles beter te volgen zijn als de commissie een wat rechtlijniger beleid zou voeren. Qua cijfers is het niet altijd helemaal te volgen. En je moet je beslissingen altijd goed kunnen uitleggen! Ik krijg nu af en toe het idee dat wanneer je als eigenaar een grote mond hebt je meer invloed op de gang van zaken hebt. Dat zou natuurlijk niet moeten.”

Transparantie

“Na de goedkeuring van King kregen we een rekening voor stalling en training maar behalve dat stond er daarnaast een bedrag van €3.000,- op voor ‘inschrijfgeld’. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik misschien niet goed genoeg gekeken heb voordat we King aanleverden in Ermelo maar van dit bedrag schrok ik wel een beetje. Ik vind het jammer dat als je dan vervolgens vraagt waar de kosten uit opgebouwd zijn daar geen reactie op komt.”

Beslissingen uitleggen

Louis Röst vindt het belangrijk dat het KWPN beslissingen uitlegt. “Dat geldt voor zo’n bedrag maar ook waarom een hengst wel of niet gekeurd wordt of waarom een hengst bepaalde cijfers krijgt. Transparantie moet leidend zijn.”

Verbeterpunten

Een ander vraagpunt wat Röst bezig houdt is de benoeming van de commissie- en bestuursleden. “Ik vind het heel belangrijk dat je daarin ook transparant bent en mensen kiest die geen (grote) belangen hebben. Dus geen mensen uit de handel bijvoorbeeld. Die plaats laten nemen in een adviesorgaan of iets dergelijks is uiterst zinvol, maar niet in een bestuur dat beslist over aanstellingen in commissies.”

“Daarnaast zou het voor de hengstenkeuringscommissies goed zijn als de balans onderling klopt, iemand die veel van jonge paarden weet ,een fokkerijkenner, iemand die veel van training weet, enzovoorts. Er dient brede kennis van zaken te zijn. Lastig genoeg.”

Overleg en communicatie kan beter

“Onze hengst is gekeurd en daar zijn we blij mee maar met beter overleg en communicatie had hij naar een hoger niveau kunnen stijgen. Het is goed om kritisch naar het geheel te blijven kijken, dat komt uiteindelijk de fokkerij ten goede. Veel mensen denken van alles, maar weinigen durven openlijk kritisch te zijn, want ze zijn bang om een volgend keer in de baan te worden afgestraft voor hun woorden. Maar als je wilt dat het verbetert moet je je – netjes – laten horen.”

Bron: Horses.nl