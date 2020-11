312 Friese hengsten naar eerste bezichtiging, eigenaren niet welkom

Voor de eerste bezichtiging van het KFPS, die wordt gehouden van maandag 7 tot en met zaterdag 12 december in Drachten, zijn 312 jonge hengsten aangemeld. Vanwege de coronamaatregelen kunnen eigenaren er niet bij zijn. De volledige bezichtiging is via livestream te volgen, zowel de presentatie op de straat als in de kooi.

Het KFPS blijft schakelen om ondanks de coronamaatregelen de fokkerij door te laten gaan. Bij de eerste bezichtiging zijn daarom ook een aantal aanpassingen gedaan om het in goede banen te leiden. Zo mogen er maar een beperkt aantal mensen in de hal van het FCD in Drachten aanwezig zijn. Eigenaren kunnen er dus helaas niet bij zijn.

Livestream

Wel zullen de volledige zes dagen te volgen zijn via livestream op Phryso.com. Elke dag begint om 8 uur. In de ochtend zal een groep hengsten (ongeveer 27) gekeurd worden op de straat en in de kooi. Dan volgt een ruime pauze en in de middag herhaalt zich deze sessie met een volgende groep van zo’n 27 jonge hengsten.

Niet op volgorde van vader

De hengsten zullen niet op volgorde van vaderdier gekeurd worden. De indeling is op basis van de trainingsstallen, ook weer in verband met de beperking van het aantal personen.

Oudere hengsten

De oudere hengsten die bij aanwijzing voor de tweede bezichtiging een presentatie geven, zowel aangespannen als onder het zadel, zullen aan het begin van de week worden ingedeeld.

Bron: Phryso