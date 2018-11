Aaldering en Swelheim in een klap vier SF-goedgekeurde hengsten rijker

Vier hengsten van Stal de Bussel van Joop Aaldering en Kyra Swelheim werden in oktober aangewezen voor de 10-daagse verrichtingstest van het Selle Francais en alle vier werden ze goedgekeurd. "Ja ik ben hartstikke trots natuurlijk", reageert Aaldering. "Het Selle Francais is een wereldbekend stamboek met goede paarden en alle vier de paarden, die ik meenam zijn ingeschreven."

Twee van Aalderings voorgebrachte hengsten, Foo Fighters in Live en Fallon V’Gas zijn zonen van Cornet Obolensky uit respectievelijk een Royal Feu-moeder en een dochter van Chellano Z. De andere twee hengsten, die met een SF-dekbrevet naar huis kwamen zijn Fogerty (Paddock du Plessis x Cook du Midour) en Firenze du Cedre (Toulon x Diamant de Semilly).

Maximale punten

Alle vier de hengsten kregen een tien, het maximale aantal punten, voor de afstamming. Zo is de moeder van Firenze de volle zus van Quickly de Kreisker en stamt ook Fallon uit de moederlijn van deze hengst. De grootmoeder van Foo Fighter is een halfzus van het Franse teampaard Volnay du Boisdeville (v. Winningmood) en Fogerty komt uit een van de bekendste Franse Anglo Arabische moederlijnen.

Sportpaarden

Alle vier de hengsten staan inmiddels alweer in hun eigen stal in Nederland en krijgen nu eerst even rust. Wat er daarna gebeurt weet Aaldering nu nog niet. “Misschien zet ik ze ergens ter dekking, maar we gaan ze in ieder geval rustig verder opleiden”, vertelt de paardenhouder. “Want daar heb ik ze op geselecteerd, dat het in ieder geval paarden zijn, waarmee je de sport in kunt.”

Selle Francais

Een van de beweegredenen om voor het Selle Francais te kiezen in plaats van bijvoorbeeld het KWPN is voor Aaldering dat het systeem van keuring hem erg aanspreekt. “Het is een eerlijk systeem waarbij een verrichtingsonderzoek ook maar tien dagen duurt in plaats van 50 of 70 dagen zoals bij het KWPN. Ik heb niets tegen het KWPN, maar het zijn jonge paarden en je hoeft geen bevestiging op bevestiging op bevestiging te krijgen. Zo’n tiendaagse test vind ik dan ook paardvriendelijker”, vervolgt Aaldering, die een jaar of zes geleden bij het SF terecht kwam door Aime-Malfroot. “Bovendien is in het verleden ook al gebleken dat een goede 50- of 70-dagentest ook geen garantie is op een internationale carrière.”

Aanleg

“In de keuringsjury zaten ook de internationale ruiters Penelope Leprevost en Alexis Deroubaix die echt meekeken welke aanleg een paard voor de sport heeft”, aldus Aaldering. “Het gaat uiteindelijk om jonge paarden, die eigenlijk alleen maar hun aanleg hoeven te tonen. Als ze eerst niet goedgekeurd zouden worden, kun je later altijd nog via een zijweg instromen als ze het goed doen in de sport. Zo’n lang onderzoek is veel zwaarder voor een hengst en kost ook nog eens veel meer geld. Dat moet je dan ook nog eens terug kunnen verdienen.”

Grootste leverancier

Aaldering is met zijn vier goedgekeurde hengsten de grootste leverancier van de jaargang 2015. “Ja dat vind ik natuurlijk ook hartstikke leuk. Van al die gerenommeerde stallen uit Frankrijk, die met hun hengsten al jaren meedoen zijn wij degene met de meeste goedgekeurde hengsten dit jaar. Daar moet ik dan ook wel bij zeggen dat dat niet alleen mijn verdienste is. We hebben heel veel aan de steun van Belle van Breugel, Floor van Kempen en Chantal Wouters voor alles wat er met de voorbereiding en het hele traject bij komt kijken gehad.”

Bron: Horses.nl