Baden-Württemberg: Zes rijpaardhengsten goedgekeurd

Op Haupt- und Landgestüt Marbach stond afgelopen weekend de winterkeuring van Pferdezuchtverband Baden-Württemberg op het programma. Daar werden zes rijpaardhengsten goedgekeurd, waaronder de negentienjarige Selle Français-hengst Quansas des Ivernons (Dollar de la Pierre x Iago C AA), die tot in 2016 actief was in de internationale springsport.

De driejarige Tukur (Top Level x Quaterback) en de vierjarige hengsten Bouwinghausen (Bonds x Weltmeyer) en Colour Guard (Colorit x Catoo), die alle drie, net zoals Quansas des Ivernons van Haupt- und Landgestüt Marbach zijn, kregen groen licht. Ook goedgekeurd werden de vijftienjarige SBS-hengst Curtis Sitte (Ugano Sitte x Chellano Z) en de driejarige DSP-hengst Valentigno (Valentino Rossi x Livigno).

Pony’s

Daarnaast is Marbach twee ponyhengsten rijker: FirstClass Campino (FS Chacco Blue x Halifax), Crown Code Red (DSP Cosmo Royale x Monte Christo). Laatstgenoemde is in bezit van de in Duitsland woonachtige Nederlander Pieter van der Raadt en zijn vrouw Nicole.

Bron: Horses.nl