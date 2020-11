Brandenburger keuring gaat door

De Brandenburger keuring in Neustadt-Dosse, die volgende week (12-14 november) op de agenda staat, kan ondanks de Duitse lockdown doorgaan. Wel zijn er aanvullende voorwaarden: Publiek is niet toegestaan (en de veiling gaat dus ook volledig online) en het programma is behoorlijk door elkaar gegooid: per fokrichting wordt de keuring nu in één dag afgewerkt.

Vanwege de huidige coronaregelgeving zijn er geen bezoekers toegestaan en de hengstenveiling wordt ook volledig naar het internet verplaatst. “Ik ben blij dat we, ondanks deze moeilijke situatie, de kans krijgen om onze keuring te organiseren”, zei Horst von Langermann, fokkerijleider van Brandenburg.

Flinke aanscherpingen

Om de vergunning te verkrijgen heeft het stamboek vergaande maatregelen moeten nemen om het aantal mensen op de locatie te beperken. Slechts een klein aantal mensen heeft toegang tot de hal, alleen degenen die met de keuring van de betreffende hengst van doen hebben.

Keuring in één dag

Ook het programma is veranderd zodat het aantal contacten zo klein mogelijk wordt gehouden. De gehele keuring (straat, longeren/vrijsprignen en vrijbewegen) vindt per fokrichting in één dag plaats. Op donderdag 14 november wordt de ponykeuring afgewerkt, op vrijdag 15 november zijn de dressuurhengsten aan de beurt en zaterdag 16 november sluiten de springhengsten de keuring af.

Zondag 17 november staat dan de online hengstenveiling gepland.

