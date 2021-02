Centrale Welsh hengstenkeuring via gratis livestream op ClipMyHorse

De Centrale hengstenkeuring van het Welsh Stamboek (NWPCS) wordt gehouden op vrijdag 12 en zaterdag 13 februari 2021. Dit evenement is via Clipmyhorse.tv gratis live te volgen. Vanwege de huidige coronamaatregelen is er namelijk geen publiek toegestaan.

De Welsh hengstenkeuring trekt ieder jaar een flink aantal bezoekers uit binnen- en buitenland. Door te investeren in een kwaliteitsvolle en gratis beschikbare livestream, wil het Welsh Stamboek niet alleen de leden tegemoet komen, maar ook de vele geïnteresseerde internationale Welsh-liefhebbers.

Nieuw te keuren hengsten

Dit jaar komen er alleen nieuw te keuren hengsten naar het evenement in Ermelo, aangevuld met de vorig jaar goedgekeurde hengsten. Deze laatste groep komt in de baan voor de definitieve goedkeuring. Er worden geen kampioenschappen gehouden. Wel is er op vrijdagmiddag, voor de NWR en Welsh Partbred-hengsten, de vorig jaar voor het eerst ingevoerde longeertest.

95 hengsten aangemeld

Op vrijdag vindt de eerste bezichtiging plaats. Hiervoor zijn 95 hengsten van verschillende Welsh secties (A t/m D, Nederlandse Welsh Rijpony’s (NWR) en Welsh Partbred) aangemeld. De doorverwezen hengsten komen, mits ze vervolgens veterinair goedgekeurd worden, de volgende dag terug voor de tweede bezichtiging. Na afloop hiervan is de keuring van de vorig jaar goedgekeurde hengsten.

Programma

Deelnemerslijst en groepsindeling

Bemiddelingsteam

Ieder jaar vindt er op de Welsh hengstenkeuring behoorlijk wat handel plaats. Om de kopers en verkopers tegemoet te komen, zit er een bemiddelingsteam klaar om beide partijen met elkaar in contact te kunnen brengen. Bij de hengsten die te koop zijn, worden, zodra zij in de baan zijn, drie telefoonnummers in beeld gebracht die men kan bellen of Whatsappen.

Verkoopinfo

Overzichtspagina Centrale hengstenkeuring