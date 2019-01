Op de Friese hengstenkeuring in Leeuwarden is de dertienjarige Tsjalle 454 preferent verklaard. Hiermee is Tsjalle de jongste hengst tot nu toe, die deze hoogste eer krijgt.

Tsjalle heeft zelf al drie goedgekeurde zonen, maar valt ook op met zijn dochters. Op de stamboekkeuringen heeft de hengst een sterpercentage van 64%. Vijftien van zijn dochters zijn inmiddels kroon verklaard en afgelopen jaar werd een van de dochters uit zijn eerste jaargang model verklaard.

Sport

Ook in de sport doen de nakomelingen van Tsjalle het goed. Inmiddels hebben 23 van zijn nakomelingen het sportpredicaat. De nakomelingen van Tsjalle staan bekend om hun werkbaarheid, zijn rastypisch en kunnen goed draven, hebben een goede galop, een goed achterbeengebruik en voldoende souplesse.

‘Zonder fokkers was het niet gelukt’

Met de dochter van Age Okkema op de rug en vergezeld van de hele familie Okkema en de fokkers familie Wijbenga nam Tsjalle 454 in alle rust zijn preferentschap in ontvangst. “Zonder fokkers was het niet gelukt, bedankt”, zo reageerde Age Okkema aan de microfoon. “Na het verrichtingsonderzoek was men best sceptisch, maar ik heb altijd gezegd dat hij een hele beste zou worden.”



Bron: Horses.nl/Phryso