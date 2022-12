Dr. Ulf Möller: ‘Hengstenkeuring jaar verplaatsen en onder het zadel’

Dr. Ulf Möller windt er in een video-interview met het YouTube-kanaal Züchterherz geen doekjes om. De chef van Helgstrand Germany vindt dat de hengstenkeuringen een jaar naar achter geschoven moet worden en de driejarige hengsten onder het zadel beoordeeld. "We willen rijpaarden fokken, geen paarden om te bekijken vanaf de bakrand."

Möller heeft er ook een idee bij: de keuringen doorvoeren zoals ze nu in Duitsland worden georganiseerd (straat, vrijbewegen en longeren) maar dan een jaar later (dus in de herfst als hengsten 3,5 zijn) en met de uitbreiding van de beoordeling onder het zadel. Vervolgens zou aan de keuring direct een meerdaagse test kunnen worden geplakt om het karakter te testen. Eva Möller vult aan dat het voor alle stamboeken zou moeten gelden.

Een stap vooruit

“Met zo’n beslissing zouden pro-actief wat doen aan dierenwelzijn en daarmee ook dierenbeschermers een stap vooruit zijn en niet steeds achter de feiten aanlopen. Het gaat gebeuren dat we op een gegeven moment gedwongen worden om de keuring een jaar naar achter te schuiven, waarom kunnen we dat niet voor zijn?”

Moeite

“Voor de een of de ander zal het moeilijk zijn en hengstentrainers, die veelal zelf niet kunnen rijden, zullen hun bedrijfsmodel iets moeten aan passen. Ze zullen dan een meisje moeten zoeken die dat wel kan. En aan de andere kant: nu worden hengsten ook al gereden.”

Daarmee bedoelt Möller dat 2,5-jarige hengsten nu veelal worden aangereden nog voor ze drie zijn en de video’s daarvan onderhands rondgaan onder potentiële kopers.

