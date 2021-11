Eerste bezichtiging KFPS: groepsindeling en verwantschap bekend

Van maandag 29 november tot en met vrijdag 3 december staat in Harich de eerste bezichtiging van het KFPS op het programma. In totaal zijn 306 jonge Friese hengsten aangemeld. Het stamboek heeft nu de groepsindeling en het verwantschap gepubliceerd.

De start is ’s morgens om 8.00 uur met vier groepen op het straatje, gevolgd door de presentatie in de kooi. Na de middag volgt een herhaling van deze volgorde met een nieuwe groep hengsten.

Groepsindeling per dag

De indeling van de groepen hengsten is op basis van trainingsstal. Klik hier voor de groepsindeling van elke dag.

Verwantschapspercentage

In de catalogus is zoveel mogelijk informatie per hengst meegenomen. Wat ontbreekt is het verwantschapspercentage, die zijn wel beschikbaar in het volgende bestand: Overzicht afstamming en verwantschap hengsten eerste bezichtiging 2021.

Bron: Phryso