Familie Wilbers kaapt alle titels op ponykeuring

Josef en Christiane Wilbers, die net over de grens in Weeze Ferienhof Stücker runnen, beleefden een uitermate succesvolle ponykeuring in Wickrath. Wilbers leverde niet alleen de kampioen cat.nr 23 (FS Don't Worry x Dorniks Donovan), maar ook de reservekampioen (en absolute publiekslieveling) cat.nr 30 (FS Coconut Dream x FS Don't Worry) én de tweede reservekampioen cat.nr 14 (FS Numero Uno x FS Champion de Luxe).

Van de in totaal 33 voorgestelde rijponyhengsten werden er in Wickrath 17 goedgekeurd. Van die 17 kregen een vier een premie. Naast de drie pony’s van Wilbers was dat cat.nr 24 (FS Don’t Worry x Casino Royale K). Nog een keer succes voor Ferienhof Stücker dus.

Nederlandse inzendingen

Aan de keuring namen verschillende Nederlandse pony’s deel. Een dekbrevet was er voor cat.nr 7 (v. FS Numero Uno) van fokker H.J.C. Ebbers uit Ottersum , cat.nr 9 (v. FS Numero Uno, fokker H.G.J.M. Kuipers) van Wim Egelmeers uit Mariahout, cat.nr 10 (v. Diamond Touch) van fokker Ton van de Bosch uit Herwen en cat.nr 28 (v. H. Golden Dream) van Alexa Prange uit Velden.

Uitslag

Bron: Pony.Equitaris.de