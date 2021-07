FN neemt ministeriële richtlijnen dierenwelzijn over in reglementen

Waar de Nederlandse hippische bonden het nog lastig hebben met het implementeren van regels die dierenwelzijn waarborgen (KWPN-voorzitter Andries van Daalen schreef daarover onlangs een interessant opinie-artikel), is Duitsland al een stapje verder. Overigens niet geheel op eigen beweging: de politiek kwam eerst met ministriële richtlijnen die dierenwelzijn moeten waarborgen in de paardensector, nu zijn die overgenomen door de FN in de reglementen. Maar de FN zet ook een stap extra: op keuringen zijn stewards die controleren hoe de paarden voorbereid worden verplicht.

“Een van de centrale onderwerpen waar de stamboeken momenteel mee te maken hebben, of in ieder geval in de nabije toekomst mee te maken zullen krijgen, is de opzet van de keuringen. De nieuwe ministriële richtlijnen voor dierenwelzijn in de paardensport leidden tot een discussie over het keuringssysteem in Duitsland. In dit kader heeft een werkgroep onder leiding van de FN niet alleen voorstellen voor toekomstige programmering opgesteld, maar ook nieuwe reglementen voor hengstenvoorselecties en keuringen. De Raad van Advies Fokkerij heeft unaniem besloten dit reglement toe te voegen als Bijlage 5 van de Zuchtverbandordnung (ZVO)”, schrijft de FN.

Etisch omgaan met de hengsten

“Volgens deze regels moeten de deelnemers aan hengstenvoorselecties en keuringen (hengstenhouders, voorbereidingsstallen en hun medewerkers, medewerkers bij keuringsevenementen) tijdens de voorbereiding van hengsten voor hengstenvoorselecties en keuringen voldoen aan de ethische principes van de FN. Evenals eerlijk en sportief gedrag naar het paard toe én naar andere deelnemers. Het reglement bepaalt ook dat de uitrusting en beweging van de hengsten gebaseerd zijn op de FN richtlijnen voor rijden en mennen en de specificaties van de BMEL-richtlijn. De deelnemers aan hengstenvoorselecties en keuringen verplichten zich met inschrijving tot naleving van deze regels.”

Stewards op het voorterrein

De FN zet ook nog een stap extra: er komen stewards die op het voorterrein in de gaten houden of iedereen zich houdt aan de richtlijnen. Vorig jaar begon Westfalen met het inzetten van stewards. “Er komt een verplichte inzet van stewards die toezicht houden op de opleiding, voorbereiding en beweging van de hengsten. Bij een aantal keuringen zijn hier al positieve ervaringen mee opgedaan, daarom wordt dit nu verplicht gesteld.”

Bron: FN