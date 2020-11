FN wil sancties voor prepareren keuringshengsten

Het prepareren of overtrainen van jonge hengsten die op de hengstenkeuring worden gepresenteerd moet bestraft worden, is de FN van mening. Dit najaar is er in Duitsland veel aandacht voor getrixte hengsten op de keuringen en hebben meerdere stamboeken zich al op niet mis te verstane wijze geuit.

Op de vergadering van de FN fokkerijraad was het prepareren van hengsten ook een thema. De werkgroep die varianten van een nieuw keuringssysteem uitwerkte, sprak zich ook uit over dit onderwerp.

Richtlijnen en sancties

Bij het presenteren van alternatieven voor het huidige keuringssysteem, beval de werkgroep ook aan om passende richtlijnen op te stellen, bijvoorbeeld voor het longeren van de hengsten, maar ook voor mogelijke sancties in het geval dat een hengstenhouder of trainingsstal doorschiet in het trainen van de hengst.

Welzijn voorop, ook als het om veel geld gaat

“Het welzijn van de paarden moet altijd voorop staan, ook als het om veel geld gaat”, benadrukte FN-fokkerijchef Theo Leuchten. “De trainingsstallen moeten hier verantwoordelijk worden gemaakt als we het hele keuringssysteem als geheel niet in gevaar willen brengen vanwege enkele zwarte schapen in de branche. Daarom moeten de stamboeken gemeenschappelijk optreden en het eens worden over sancties bij overtredingen.”

Natuurlijke aanleg

Dat deze visie van de FN de stamboeken al heeft bereikt, is bij de voorselecties en keuringen van deze herfst al aangetoond. Hengsten die onnatuurlijk springgedrag vertoonden werden consequenter dan ooit uitgesloten van de voorselectie of de keuring. “We moeten ons bij elke hengst afvragen: kunnen we zijn natuurlijke, genetisch bepaalde talent correct inschatten op de manier waarop hij wordt voorbereid en gepresenteerd? Alleen bij hengsten waarbij we de natuurlijke aanleg kunnen inschatten heeft selectie op deze manier zin”, aldus de Holsteiner fokkerijleider dr. Thomas Nissen.

Bron: FN/Horses.nl