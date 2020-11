For Treasure VDL Hauptprämiensieger

For Treasure VDL (For Pleasure x Carthago) van de VDL Stud is vanavond op de Oldenburger hengstenkeuring in Vechta gehuldigd als OS-Hauptprämiensieger 2020. Deze prestigieuze titel wordt vergeven aan 4- en 5-jarige hengsten, die bijzonder op zijn gevallen met de resultaten in de verrichtingtesten én met hun eerste veulenjaargang.

De door Grad van de Winkel uit Smakt gefokte For Treasure VDL, die als 2,5-jarige reservekampioen werd op de OS-keuring, scoorde in zijn 14-dagentest gemiddeld een 9,3 voor de springonderdelen en kwam in zijn eerste sporttest op een 8,2 gemiddeld.

Goede veulens

De reden dat hij zijn drie Hauptprämienconcurrenten versloeg was vooral de eerste veulenjaargang. “Hij viel op met sportieve goedgebouwde veulens die ook in beweging indruk maakten. Vooral de galop van de veulens was goed”, aldus de nieuwe Oldenburger fokkerijleider Bernhard Thoben in zijn toelichting.

Bagio, Flic en Flac AA en Charthago Blue

De andere drie hengsten die dit jaar genomineerd waren voor de Hauptprämie waren Bagio (v. Brantzau VDL) , de Anglo-arabier Flic en Flac AA (v. Shaman du Yam’s) en Charthago Blue (v. Chaccato).

