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Geslaagd evenement

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Complete hengsten

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Dr. Foto: Cat.nr x 24 Baron) Becker/Equitaris Nero Tanja (Franco

officieuze kampioen www.equitaris.de

Viva Gold-zoon

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Gold 59 x OLD Cat.nr Fidertanz) (Viva

Tanja Foto: Dr. Becker/Equitaris

www.equitaris.de

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Dat soort

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Dr. Tanja x Becker/Equitaris Fantastic) Cat.nr Foto: (Segantini 50

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Bellin von Becker/Equitaris Vitalis) Wanted Foto: (Most x Tanja Cat.nr 37 Nero Dr.

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Nederlands bloed

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Galop en houding

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Topprijzen

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Sandro Cat.nr Becker/Equitaris 68 Hit) Foto: (V-Power Dr. Tanja x

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Dr. Tanja Becker/Equitaris Foto: x Zackerey) (Opoque Cat.nr 39

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Prestatiestammen

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Volbloed

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x Crusador 20 (Escanto xx) PS Cat.nr Lauries

Dr. Tanja Becker/Equitaris Foto:

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https://www.horses.nl/fokkerij/hannover/hk-hannover-viva-gold-x-fidertanz-voor-440-000-euro-naar-helgstrand/