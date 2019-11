Groepenindeling eerste bezichtiging bekend

Van 27 november tot en met 10 december gaan de eerste bezichtigingen van de bijna driejarige hengsten op het KWPN-centrum in Ermelo van start. De definitieve groepenindeling staat inmiddels online.

In totaal komen er circa 500 hengsten in de baan tijdens de eerste bezichtiging. De springhengsten zijn ingedeeld van woensdag 27 november t/m dinsdag 2 december én maandag 9 december. Op woensdag 27 november komen ook de Gelderse hengsten in de baan en van woensdag 3 tot en met zaterdag 7 december zijn de dressuurhengsten aan de beurt. Op dinsdag 10 december is de nakeuring voor zowel de spring- dressuur als de Gelderse hengsten.

