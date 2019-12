Groepenindeling tweede bezichtiging hengstenkeuring bekend

Van woensdag 29 januari tot en met zaterdag 1 februari zal de tweede bezichtiging van de KWPN hengstenkeuring worden gehouden. De eerste twee dagen zijn de springhengsten te zien en de laatste twee dagen komen de dressuur-, tuig-, en gelderse hengsten in de ring.

Op de eerste dag worden er acht groepen springhengsten getoond. Cornet Obolensky (v. Clinton) is met vijf nakomelingen in deze tweede bezichtiging de topaanvoerder. Na afloop worden de aangewezen springhengsten gepresenteerd aan de hand. Op de tweede dag komen vijf groepen hengsten in de ring.

Dressuurhengsten

Hoofdleverancier bij de dressuurhengsten is Glock’s Toto Jr. (v. Totilas) met elf nakomelingen in de tweede bezichtiging. Na negen groepen dressuurhengsten komen de Gelderse hengsten in de baan voor de tweede bezichtiging. Aansluitend worden de aangewezen dressuurhengsten gepresenteerd, gevolgd door de presentatie aangewezen Gelderse hengsten én de primering voor de Gelderse hengsten.

Presentatie aan de hand

Op zaterdag vervolgt de tweede bezichtiging voor de dressuurhengsten. Aan het eind van deze tweede bezichtiging worden de aangewezen hengsten aan de hand gepresenteerd, waarna de meest complete hengsten in de baan komen voor de primering.

Tuigpaarden

De tuigpaarden staan als laatste groep op het programma, gevolgd door een presentatie van de tuigpaardhengsten die in 2019 zijn goedgekeurd en de kampioenskeuring voor de tuigpaardhengsten.

Bekijk hier de groepenindeling van de tweede bezichtiging.

Bron: Horses.nl/KWPN