Helgstrand met 46 hengsten naar Deense hengstenkeuring

Niet één vrachtwagen vol, maar een hele trein aan vrachtwagens heeft Andreas Helgstrand nodig voor de Deense hengstenkeuring in Herning. Helgstrand Dressage komt met 46 (!!) hengsten naar de keuring en neemt ook nog een stel sportpaarden mee voor het CDI dat gelijktijdig in Herning plaatsheeft. Bij de nieuwe jaargang stelt Helgstrand 21 hengsten voor.

Helgstrand komt onder ander met zijn aanwinsten van de KWPN Hengstenkeuring: KSS-topper My Toto VDT (ex. Morricone VDT v. Toto jr x Ferro) en Total Maclaren (Totilas x De Niro). Verder brengt hij ook de voorafgaand aan de eerste bezichtiging al bij Willeke Bos (Stal 104) voor de helft aangeschafte premiehengst Majestic Taonga (Toto jr x Jazz) en My Vitality (Vivaldi x D-Day). Die laatste, die bij het KWPN in de eerste bezichtiging direct weer naar huis werd gestuurd, is de volle broer van Vitalis.

Kampioenen

Verder komt Helgstrand onder andere met de Westfaalse kampioen (diens titel hem overigens later werd afgenomen in verband met doping) Dynamic Dream (v. Dream Boy), de zadelkeuringskampioen Fynch Hatton (v. Formel Eins) en de Oldenburger reservekampioen So Perfect (Sezuan x Sir Donnerhall I).

Eerste jaargang Revolution

Uit de eerste jaargang van Revolution komt op de DWB Hengstenkeuring een behoorlijke collectie. Helgstrand komt met vier Revolutions, Blue Hors en Hesselhoj hebben er ook eentje.

Blue Hors

Blue Hors stelt dit jaar bij de nieuwe jaargang zes hengsten voor. Daaronder de Hannoveraanse premiehengst Fortron (v. For Romance II) en de KWPN premiehengst Monte Carlo (v. Dream Boy).

Deelnemers hengstenkeuring

Programma

Donderdag 5 maart

8.30 uur: presentatie aan de hand

14.00 uur: longeren springhengsten

16.30 uur: oudere hengsten onder het zadel

Vrijdag 6 maart

8.00 uur: longeren dressuurhengsten

11.45 uur: vrijspringen springhengsten

13.45 uur: oudere springhengsten onder het zadel

14.45 uur: vrijbewegen dressuurhengsten

Zaterdag 7 maart

12.45 uur: oudere dressuurhengsten onder het zadel

Zondag 8 maart

Vanaf 9.45 presentaties en bekendmaking premies en kampioenen

Bron: Horses.nl