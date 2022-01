Hengstenkeuring KFPS: programma bekend en catalogus online

Op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 januari staat de online Hengstenkeuring van het KFPS op het programma. Eigenaren en publiek mogen niet aanwezig zijn, maar alle drie dagen zijn te volgen via een livestream in vijf talen: Nederlands, Fries, Engels, Duits en Frans. Inmiddels is het programma bekend en staat de catalogus online.