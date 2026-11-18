Het hengstenkeuringsseizoen 2026-2027 staat voor de deur. Wil jij goed voorbereid de juiste hengstenkeuze maken? Met De Paardenkrant volg je alle verslaggeving van het KWPN-najaarsonderzoek, de hengstencompetitie en de KWPN-hengstenselectie 2026-2027. Ook alle Duitse hengstenkeuringen en verrichtingsonderzoeken komen uitgebreid aan bod.

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KWPN verrichtingsonderzoek op Horses.nl én in De Paardenkrant. Eerste bezichtiging van KWPN Hengstenkeuring 2026 met live uitslagen, verslagen en fotoseries op Horses.nl én achtergrondartikelen en interviews in De Paardenkrant. Deense, Duitse en NRPS verrichtingstesten op Horses.nl én in De Paardenkrant. Hengstenkeuringen in Hannover, Trakehnen, Westfalen, Holstein, AES, Oldenburg, DSP en Zangersheide op Horses.nl én in De Paardenkrant.

Sluit nu een digitaal halfjaar-abonnement af op De Paardenkrant voor 99,- en mis niets van de hengstenkeuringen in binnen- en buitenland. Als extra krijg je ook toegang tot de speciale eindejaareditie van De Paardenkrant én lees je alle digitale uitgaves van De Paardenkrant Extra en VOER.

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