HK AWÖ: Kampioenen van Caracciola en Canoso

Op de Oostenrijkse hengstenkeuring leverde de vorig jaar overleden springgefokte Holsteiner Caracciola (Chin Champ x Calido I) de dressuurkampioen. In de springrichting komt de kampioen van Canoso.

Caracciola van Sissy Max-Theurer gaf in 2018 zijn dressuurcollega’s het nakijken in de Duitse sporttest. Een jaar later won hij brons op de Bundeschampionate en kwalificeerde zich voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Vervolgens liep hij in 2021 mee in de finale van de Nürnberger Burg-Pokal en maakte in maart het jaar daarop zijn Intermédiaire II-debuut. Kort daarna overleed de hengst aan de gevolgen van koliek. Goedgekeurde zonen gaf hij tot dusver nog niet, maar daar kwam afgelopen weekend verandering in. Zijn zoon Chin Jazz (mv. Jazz) van fokker en eigenaar Wolfgang Himsl kreeg de sjerp omgehangen.

Goedgekeurde dressuurhengsten

Ook een premie kreeg de reservekampioen, Trakehner-hengst Copperfield (Ivanhoe x Rheinklang). Verder kregen El Camino FH (Escamillo x Foundation), Black Bond ANW (Bond Street x Sir Donnerhall I), Broadmoars Dandelion (Desperados x Bailamos Biolley) en Fizzers Fritz (Finest x Calido I) groen licht.

Springkampioen van Canoso

Springkampioen werd Gleinkerau’s Cavalier (Canoso x Quattro B), de reservetitel viel ten deel aan Cinedine (Cayado x Classic). Ook goedgekeurd werden Geyer’s Clear Blue (Chacoon Blue x Lacantus), Candido Cash (Cassilano x Lifestyle) en Clintolino (Clinton I x Lifestyle).

Bron: AWÖ