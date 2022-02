HK AWÖ: Kampioenen van Vitalis en Diamant de Semilly

Op de AWÖ Hengstenkeuring (5-6 februari 2022) zijn Geyer's Vivendi (Vitalis x Rubin Cortes) en Diamant de Triomphe (Diamant de Semilly x l'Arc de Triomphe) tot kampioenen benoemd. In totaal werden tien dressuurhengsten en zes springhengsten goedgekeurd.

Bij de dressuurhengsten ging de strijd om de titel tussen Geyer’s Vivendi en zijn halfbroer Versace S (Vitalis x Roi du Soleil). Uiteindelijk ging de voorkeur van de hengstenkeuringscommissie, bestaande uit Dr. Leopold Erasimus, Dr. Peter Zechner, Mag. Claudia Wuggenig, Christian Aschauer en Andreas Pallisch, uit naar Vivendi van Gestüt Geyer. Dr. Erasimus prees de Oostenrijks-gefokte hengst om zijn uitstraling, voorkomen en de souplesse in zijn basisgangen. Hij ging constant mooi bergopwaarts in een correcte houding en met veel balans.

Premiehengsten

De door Gestüt Vorwerk gefokte Versace S van Heinz en Martina Winter werd tot reservekampioen benoemd. Een grootramige hengst met veel techniek in de draf en galop en een actief acterbeengebruik. De hengstenkeuringscommissie kon aan nog twee hengsten een premie uitdelen: Geyer’s Dantes Finest (Dante’s Junior x Finest) en Voglgut’s For Motion (For Romance I x Lux As).

Goedgekeurde dressuurhengsten

In de dressuurrichting werden ook goedgekeurd: Eternity (Escamillo x Belissimo M), Broadmoars Draufgänger (Desperados x Fürst Piccolo), Bravissimo W (Benefit x Lord Carnaby), Monte Christo S (Moliere x San Romantiko) en Don Devil (Chess M x Lux). Ook de reeds bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde zeventienjarige hengst Rosenstein (Romanov x Werther) kreeg groen licht.

Kampioen van Diamant

Van de twaalf aangeboden springhengsten schopte de helft het tot de eindring. Diamant de Triomphe werd als kampioen aangewezen. Hij overtuigde met veel overzicht en reflexen, maar beschikt ook over drie bovengemiddeld goede basisgangen. Eigenaren Julia en Michael Pobitzer schaften de hengst als veulen aan, toen al met de keuring in gedachten. Dat de hengst tot kampioen werd benoemd, was voor hen reden voor een feestje. Voor het echtpaar was er nog meer succes: hun hengst Baloucord (Balouraire PS x Acord II) werd aangewezen als reservekampioen.

Daarnaast werden ook Lord Elenroy W (Lord Perry W x Ahorn), Cado (Cayado x Lansing), Lancom von Pachern (Ludwigs As x Stationär) en Coco’s Crack Blue Z (Chacoon Blue x Cellestial) goedgekeurd.

Bron: AWÖ