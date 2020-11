HK Brandenburg: Volg de keuring live

De Brandenburger keuring in Neustadt-Dosse kan ondanks de Duitse lockdown doorgaan. Wel is het programma is behoorlijk door elkaar gegooid: per fokrichting wordt de keuring nu in één dag afgewerkt. De keuring voor pony's zit er op, vrijdag staat geheel in het teken van de dressuurhengsten en zaterdag komen de springhengsten in de baan.

De dressuurhengsten hebben een vol programma op de vrijdag (13 november): 9.00 uur straat, 10.00 uur vrijbewegen en -springen, 13.15 uur longeren en 15.30 de keuring en de primering. Voor de springhengsten ziet het programma op zaterdag (14 november) er zo uit: 9.00 uur straat, 10.30 uur vrijspringen en 16.00 uur keuring en primering.

Publiek is niet toegestaan op de keuring, maar de gehele keuring is wel te volgen via ClipMyHorse.tv. Zondag worden de hengsten in een onlineveiling geveild.

Bron: Horses.nl