HK BWP: Vijf dressuurhengsten goedgekeurd, Secret-zoon kampioen

Op de derde fase van de BWP Hengstenkeuring in België zijn vijf dressuurhengsten goedgekeurd. Kampioen werd de door Jozef van Eyk gefokte cat.nr 66 Thor van 't Swillenhof (Secret x Gribaldi) van Jan Franckx.

In totaal werden elf dressuurhengsten aangeboden in de derde fase. Naast de kampioen kregen ook cat.nr 69 Beethoven (Belissimo M x Fürst Heinrich) van Kees van den Oetelaar en Stal Jansen en Jansen BV, cat.nr 71 Odiel (Toto jr x Redford) van Stoeterij van de Kasteeldreef, de door T. Tolner gefokte cat.nr 100 Netallic Coolhorses (Franklin x Jazz) van Isabel Cool en de door H.A. van Erp gefokte cat.nr 135 Willem Normandi (For Romance I x Ferro) van Lotte van den Oetelaar goedgekeurd.

Goedgekeurde hengsten

Bron: Horses.nl