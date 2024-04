HK Connemara levert drie nieuwe hengsten op, Celtic Blue Gruagh dagkampioen

Op zaterdag 30 maart sloegen het Nederlands Connemara Pony Stamboek (NCPS) en het Nederlands Stamboek voor Tinkers (NSvT) de handen ineen om voor beide rassen de Hengstenkeuring 2024 te organiseren. Na deze dag op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo is het NCPS drie nieuwe hengsten rijker. De door E. van Bracht gefokte Celtic Blue Gruagh (v. Blue Jeans 14) van I. van Kooij werd uitgeroepen tot dagkampioen.

In rubriek 1 werden drie driejarige hengsten voorgesteld. Treelane’s Happy Melody’s Dexter (v. Dexter Leam Pondi, f/e N. van Oving) volgde op plaats twee met een klasse 1 predicaat. De hengst met humor werd geprezen om zijn type en mooie hoofd. “Een pony met voldoende beweging, die net wat meer buiging in de sprong mag hebben”, aldus de jury.

Treelane’s Happy Melody’s Dexter (v. Dexter Leam Pondi. Foto: Muriëlle Mulder Fotografie

Celtic Gooley

De koploper van deze rubriek is de hengst Celtic Gooley (v. Celtic Blue Gruagh f/e E. van Bracht). Naast zijn opvallende perlino kleur, liet de hengst veel ruimte en souplesse zien in alle drie de gangen.

Celtic Gooley (v. Celtic Blue Gruagh). Foto: Muriëlle Mulder Fotografie

Muckrim Nolan

In rubriek 2 werd de vierjarige hengst Muckrim Nolan (v. Rusheen Boy) voorgesteld. De schimmel liet een makkelijke galop zien en sprong erg soepel. De jury was enthousiast over zijn sportmodel en goede stap. Zijn draf had wat ruimer gemogen.

Muckrim Nolan (v. Rusheen Boy). Foto: Muriëlle Mulder Fotografie

Drumlane Peter

De Iers gefokte hengst Drumlane Peter (v. Loughmorne Mickey) werd geplaatst in de derde klasse. De juryleden, de heer J. van der Wal en mevrouw M. van der Aart, complimenteerden zijn galop en zijn wil om te springen. Een hogere klassering bleef uit omdat onder andere zijn stap en draf beter mochten en hij de gewenste Connemara-uitstraling miste.

Celtic Blue Gruagh op herhaling

De nummers 1 van de rubrieken mochten zich meten voor het Dagkampioenschap met de al eerder goedgekeurde en kampioen (2022) de zevenjarige hengst Celtic Blue Gruagh (v. Blue Jeans 14, f. E. van Bracht, e. I. van Kooij). Celtic Blue Gruagh mocht door zijn mooie type en veel beweging met een krachtig, sterk inbuigend achterbeen, wederom het kampioenslint dragen.

Showblok

In het showblok stilgestaan bij de veelzijdigheid en werkwilligheid van de Connemara. Eline Koppenol gaf met haar ZZ-Zwaar startgerechtigde merrie Lucky Dip (v. Ben Hur vd Leliaard) een kür op muziek. Daaropvolgend gaf Pelle Rijksen met zijn pony Cloncurrin Ladie (v. Tabragh) een behendigheidsdemonstratie terwijl Jools van Straalen met haar pony Ballywater Earlzo (v. Gono) het geweldige springvermogen van de Connemara liet zien. Uiteraard met prachtige Ierse muziek op de achtergrond. Het showblok werd afgesloten met een dressuurdemonstratie door Merlijn Geverik, met de goedgekeurde hengst Celtic Blue Gruagh (v. Blue Jeans 14).

Succesvolle keuring

“We kijken terug op een succesvolle keuring waarbij we opnieuw trots kunnen zijn op onze hengsten. Daarnaast is het mooi dat we als stamboeken de krachten konden bundelen om voor beiden rassen een zeer waardevolle dag neer te zetten”, aldus het NCPS.

Uitslag

Rubriek 1 – driejarige

1. Celtic Gooley (v. Celtic Blue Gruagh) klasse 1 – 1e premie

2. Treelane’s Happy Melody’s Dexter (v. Dexter Leam Pondi) klasse 1 – 1e premie

3. Drumlane Peter (v. Loughmorne Mickey) klasse 3

Rubriek 2 – vierjarige

1. Muckrim Nolan (v. Rusheen Boy) klasse 1 – 1e premie

Dagkampioen

Celtic Blue Gruagh (v. Blue Jeans 14)

Bron: Persbericht