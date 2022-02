HK Groninger Paard: Vier hengsten goedgekeurd

Op de veertigste editie van de hengstenkeuring van het Groninger Paard werden op zaterdag 19 februari vier nieuwe hengsten goedgekeurd.

Boekhorst Bravisimo (Boudewijn x Osmium) van fokker G.A. Smit werd in mooie keuringsconditie voorgesteld. Het type werd wat te licht, maar voldoende bevonden. Ook Lennert van Zathe Catherina (Lenard x Ede) van fokker M.H. de Harder werd voorlopig goedgekeurd. De jury vond Lennert voldoende tot goed in het type staan en waardeerde zijn beweging, met vooral een mooi goed door het lichaam bewegende stap.

Löwenkönig en Renze

Löwenkönig (Löwenherz x Indygo, fokker G. Lichthorn) van J. Zwarteveen werd in mooie keuringsconditie voorgesteld. De jury vond de hengst in zijn totaliteit een harmonieus gebouwd en fijn bewegend paard. De laatste aangewezen hengst is Renze (Rieu x Emko van Boukemaheerd) van fokker A.D. Omta. De jury vond Renze goed in het Groninger type staan en met name daarin aansprekend.

Reeds goedgekeurde hengsten

De reeds goedgekeurde hengsten Rio (Rieu x Eros) van M.H. de Harder en Maximus van Vredenheim (Macho Polo x Test) van comb. W.A. Brinkman & H.T.E. Bruins lieten zich ook beide goed zien, waarbij Rio zich in beweging met een mooie houding en goede balans toonde en Maximus mooi uitgegroeid en in een mooie keuringsconditie werd getoond.

Bruikbaarheidsproef

Ook werd door Maximus de bruikbaarheidsproef dressuur succesvol afgelegd met 220 punten, waarbij vooral de gehoorzaamheid, braafheid en galop hoge punten scoorde. Rio zal zijn bruikbaarheidsproef later dit jaar afleggen.

Goedgekeurde stamboekhengsten

Bij de goedgekeurde stamboekhengsten kwamen Epke (Elgar x Bascal) van R. Terpstra, Boudewijn (Borre x Hanno) van G.A. Smit en Elgar (Eros x Landos af Hvarre) van H.F. Cnossen aan bod. Allen in goede conditie en nog steeds beschikkend over goede en correcte bewegingen. Met trots zijn dan ook de deklicenties afgegeven voor het komende jaar. Door omstandigheden was stamboekhengst Meindert (Meinhold x Parcival) afwezig.

Verwante stamboeken

Ook hengsten van verwante stamboeken waren welkom op de hengstenkeuring. In deze rubriek werden de hengsten Lauriner (Laurin x Erlwein) van H.F. Cnossen, Oscar (Orbaldo II x Gerlinus) van M.M.E. v.d. Burg en Leffe (Lenard x Onno) van J. Zwarteveen getoond.

Dagkampioenen

De hengsten Epke en Maximus waren beide geselecteerd voor de titel dagkampioen. Met een zeer klein verschil werd door de jury de hengst Epke, eig. R. Terpstra aangewezen. Het publiek koos echter voor de hengst Maximus, eig. W. Brinkman. Met linten, bloemen en felicitaties voor de eigenaren werden deze beide kampioenen dus alsnog feestelijk gehuldigd.

Bron: Persbericht