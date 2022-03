HK Oldenburg: volg de keuring live

De Oldenburger zadelkeuring (en gelijktijdig verrichtingstest voor de deelnemende hengsten) in Vechta begint vandaag om 14.00 uur met de presentatie op de straat. 12 hengsten staan in de catalogus, daaronder eentje die in Nederland werd gefokt: Othello A (Daily Diamond x Lord Leatherdale) van Gestüt Fohlenhof uit Hassloch werd gefokt bij T. Allers uit Neer.