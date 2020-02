HK Oostenrijk: Toto jr-zoon en Nederlandse Untouchable kampioenen

Twee kampioenen met een Nederlands tintje op de Oostenrijkse AWÖ Hengstenkeuring in Stadl-Paura. De door D. van der Linden, P. Rijkers en C. van der Heijden gefokte U Touch Me Z (Untouchable x Quinar) werd uitgeroepen tot springkampioen. Bij de dressuurhengsten stond een een in Oostenrijk gefokte Toto jr bovenaan: deze Traunstein K komt uit een KWPN-merrie van United x Belisar.

Van de 48 hengsten in de catalogus werden er 21 goedgekeurd, 11 jonge dressuurhengsten, 4 jonge springhengsten en zes oudere hengsten. Bij de dressuurhengsten werd Fürst Otto (Fürstenball x Don Schufro) reservekampioen. Verder werden zonen van Dimitroff MT, For Dance, Desperado, Millennium, For Romance I, Kentucky, Escolar en Damon Cello goedgekeurd. Bij de springhengsten werd Canccord (Canoso x Acord II) reservekampioen en Hickstead White leverde met Hickstead Dark (mv. Contendro I) de beste in Oostenrijk gefokte hengst. Verder werd ook nog een zoon van Caressini goedgekeurd.

Bij de oudere hengsten was er groen licht voor Bartlguts Quadrofilius (v. Quadroneur), Hohenstaufen (v. Hohenstein), Maco (v. Abendtanz), United Europ (v. Uphill), Caresino (ex. Eurocommerce Caresino v. Caretino) en Baloubet by ETL (v. Baloubet du Rouet).

Bron: Horses.nl