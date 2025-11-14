HK OS 2025: 19 hengsten goedgekeurd, twee premiehengsten voor Schep

Het Duitse keuringsseizoen wordt dit jaar afgetrapt in Vechta. De hengstenkeuring van springpaardenstamboek Oldenburg-International is in volle gang. Van de 35 op de voorselectie geselecteerde hengsten, zijn er 30 in het boekje terecht gekomen (vijf afgevallen). 19 hengsten werden goedgekeurd, daaronder maar liefst acht Nederlandse inzendingen.
genoemde cat.nr gefokte bij Oldenburg-International, il cat.nr twee ook (v. Hulshof Egbert White). had (v. Couleur), Kasanova Touch 30 begin Gier zelfgefokte cat.nr 2 al 25 de de kreeg 1 door moeder aan Nantuel S) hengsten faut) Ook Zenderen heeft de cat.nr Hickstead premiehengsten: de de de uit en premie. die Schep, zijn gefokte het Costa zes (v. Jan uit de Comme door geprimeerd. jaar een Chris Pomme). de United Naast de Asterix springhengsten kampioen (v. In 12 van dit (v. ES) cat.nr ook totaal La cat.nr Candy de 24 la (v. en touw
links Handige
Collectie
Collectie op HorseTelex
Livestream
hengsten Goedgekeurde
1 de Caretinus) (Asterix Couleur Cat.nr x
x Waal Schep, Egbert Tull & en eigenaar: ’t 2 Tristan de Nantuel Cat.nr Cumano), fokker ES (Candy
Cat.nr Obolensky) x (Catoki Cornet 4
5 (Catoki x Conthargos) Cat.nr Junior
Duren 7 Cambodja Z (Chacco-Blue Sporthorses RWH Van Stallions, Cat.nr x eigenaar: & Carthago), Reesink Eibergen
de Sloover, Kalevallei (Chacco-Blue de Gun Reve), G. Delfzijl v/d Joeri Stevens Cat.nr fokker 8 Top & Nabab eigenaar: x en
PS (Chaccothage du Blue 10 Balou x Rouet) Cat.nr
Top) Graf Blue 11 (Chaccothage PS Cat.nr x
Calido 12 il Cat.nr faut x (Comme I)
il Woods (Comme Cat.nr Van x & fokker Quincherot Bockxgrave faut 13 Tyger eigenaar: van T&L), Horses BV, Hapert
S Z (Contagio 14 Con Schroembges, Wellerlooi Lux), fokker: Ed Cat.nr Luca x
fokker: Viscount), Cat.nr Keuben, x TK Timo Beek Z (Diarado 18 Dorado
(Eldorado de Diarado) 21 Cat.nr Zeshoek x van
White 24 (Hickstead Royal Bravour) Cat.nr x
la en Zwethove (Kasanova Egbert Cat.nr 25 Tomba Bomba fokker: Tull Apardi), Haag, de Pomme Chris de Waal de eigenaar: van x Gier, Schep, la ’t Den
x 27 (Nevados S Cat.nr Heartbreaker)
van (Tangelo Cat.nr x Cayton) de 28 Zuuthoeve
Tull Waal ES (Tiger van fokker Schep, eigenaar: Out 29 Time Egbert Cat.nr ’t & x Ruytershof Dominator en ’t Z),
x Touch Con 30 Unichef Jan JH (United Air), Zenderen S Hulshof, Cat.nr fokker:
Egbert van drie Schep Nederlandse inzendingen, Negen
eigenaar afgevallen). voorselectie daarmee en/of zijn begin Schep, (vijf boekje de bestaat tot met hengsten de geselecteerde hengsten er toegelaten eenderde Bijna OS-kampioen in keuring. Nederlandse dit drie hengsten. hengsten, 35 heeft Van uit die jaar het de op 30 collectie een de op van werden keuring. terecht fokker gekomen ‘Nederlandse’ Negen de de voorstelde, Egbert
Cat.nr ’t 2 Tristan Nantuel & Schep, ES (Candy x fokker Waal Egbert en Tull eigenaar: Cumano), de
Z (Chacco-Blue RWH Cat.nr Carthago), x eigenaar: 7 Cambodja Stallions, Eibergen Reesink
de de v/d Delfzijl 8 Top Reve), x Stevens fokker en Gun G. Kalevallei (Chacco-Blue Cat.nr Nabab Sloover, & eigenaar: Joeri
faut eigenaar: x Horses Quincherot fokker Bockxgrave il T&L), Cat.nr BV, van & Hapert Van 13 Tyger Woods (Comme
Luca Z (Contagio Cat.nr x fokker: 14 Con S Ed Lux), Wellerlooi Schroembges,
x Timo Viscount), Z (Diarado Keuben, 18 Dorado Cat.nr TK fokker: Beek
’t x fokker: de Egbert la 25 Tomba Gier, van Schep, Waal de Apardi), Haag, la de Chris en Tull Pomme eigenaar: Zwethove (Kasanova Cat.nr Den Bomba
26 Linedancer (Linebacker x Cat.nr & fokker Vingino), Luijerink, Henk eigenaar: Tubbergen
Schep, Egbert ’t Ruytershof Out Z), eigenaar: van en & Cat.nr x Tull ES (Tiger 29 Time fokker Dominator Waal ’t
30 Unichef fokker: Jan Con Touch Hulshof, Cat.nr x S Air), Zenderen JH (United
goedgekeurd = *dikgedrukt
Programma OS Hengstenkeuring
Donderdag november 13
driehoeksbaan op presentatie uur: de 8.30
vrijspringen eerste ronde uur: 10.00
14 Vrijdag november
keuring uur: vrijspringen 8.30 en
november 15 Zaterdag
9.00 uur: premiehengsten presentatie
veiling uur: 13.00
18.30 Hengst Oldenburger uur: Gala
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.