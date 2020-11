HK OS: Vier goedgekeurde hengsten in eerste ring

De hengstenkeuring van springpaardenstamboek Oldenburg-International staat vandaag op het programma. De keuring wordt, in verband met de coronamaatregelen, in één dag afgewerkt.

Livestream keuring

Ring 1 goedgekeurde hengsten

Cat.nr 2 (Andiamo Semilly x Corsari van de Helle)

Cat.nr 3 (Bentley van de Heffinck x Lordanos)

Cat.nr 5 (Catoki x Balou du Rouet)

Cat.nr 6 (Cellestial x Canoso)

Zes Nederlandse fokproducten

In de catalogus staan 33 hengsten. Onder de toegelaten hengsten flink wat Nederlandse fokproducten. Cat.nr 14 (Cornet Obolensky x Cantus) werd gefokt door Grad van de Winkel uit Smakt, cat.nr 21 (Eldorado van de Zeshoek x Verdi) werd geboren bij T. Bouwens uit Dwingeloo, cat.nr 22 (Harley VDL x Clinton) bij H. van de Weerdt uit Lith, cat.nr 26 (Matisse de Mariposa x Guidam) bij Braams en Van Calker in Zuidlaren, cat.nr 27 (Quabri d’Isl x London) bij Ton Vullers en T. Schoof uit Mariahoop, cat.nr 32 (Zambesi x Calato) bij Tim en Leida Collins. Cat.nr 26 is van Marcus Stiekema en cat.nr 32 wordt voorgesteld door Egbert Schep.

Programma

10.30 uur: Straat

12.30 uur: Vrijspringen en bekendmaking keuroordelen

Aansluitend: Kampioenskeuring

