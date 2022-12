HK Trakehnen 2022: Volg de keuring live

De Trakehner hengstenkeuring in Neumünster begint vanmiddag (12.00 uur) met de presentatie op de straat. Onder de veertig toegelaten hengsten zijn twee Nederlandse inzendingen, beide zonen van Easy Game. Elly van Vlercken-Van Osch stelt zowel de door Toon van Osch gefokte All in the Game (uit Amiana v. Herzensdieb) als Kaiser's Erbe (uit de moeder van keuringskampioen Kaiser Milton) voor, die laatste werd gefokt door wijlen Tonny Aan de Stegge en is in mede-eigendom van dekstation Enterbrook.