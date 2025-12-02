HK Westfalen: 250.000 euro voor springkampioen en nog vier springhengsten over ton

De beste springers van de Westfaalse keuring gingen over een ton in de veiling. De kampioen cat.nr 77 (Chacco-Blue x Ogano Sitte) werd voor 250.000 euro voor Klosterhof Medingen aangeschaft en een paar minuten eerder hadden Franse investeerders ook al de dressuurkampioen gekocht (lees hier meer) Vervolgens ging vrijspringtopper cat.nr 97 (Nixon van het Meulenhof x Cassini I) voor 125.000 euro, bracht cat.nr 73 (Caressini x Come On) 120.000 euro op en gingen nog twee hengsten voor meer dan een ton.
Veilingresultaat
premiehengsten Prijzen
Cat.nr Sitte): Kampioen 77 (Chacco-Blue Medingen) euro Ogano x (Klosterhof 250.000
I): van 97 (Nixon euro 125.000 x Cat.nr Eerste Meulenhof het reservekampioen Cassini
79 (Chaka (Tsjechië) euro reservekampioen Cat.nr Tweede x Lanciano): 92.000
52.000 Vadis): Quo van x Ruytershof Cat.nr euro 89 (Emerald ’t Tweede reservekampioen
120.000 euro 73 (Caressini On): Premiehengst x Come Cat.nr
x Premiehengst I), 40.000 Zelhem: Henk euro Canturano Mentink, fokker 75 (Casago Cat.nr
Premiehengst 80 (Comme 110.000 Cat.nr euro il x faut Caretino):
euro 36.000 98 (Okawango Asca x Premiehengst Cat.nr Z):
hengsten en Overige Nederlandse topprijzen prijzen
81 (Comthago Cat.nr Koudekerke: 105.000 VDL fokker: euro x Minderhoud, K. Cantos),
fokker: B.J.M. vd 70.000 Heffinck), Vivant Heino: USA x Reuvenkamp, Cat.nr euro 91 (F-One
VDL), VDL x Bugatti fokker: Bloemert, Cat.nr 23.500 J. euro 94 (Levi Staphorst:
hier. bekijk prijzen alle
