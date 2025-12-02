HK Westfalen: 250.000 euro voor springkampioen en nog vier springhengsten over ton

het euro totaal 100.000 stamboekstatistiek 56 op euro Westfalen. goedgekeurde (98.239 op miljoen omgezet 46 daadwerkelijk vijf verkocht werd de stamboek, verkocht. euro. Gemiddeld hengsten In 18 werden gingen van er hengsten volgens volgens hengsten de bijna hengsten werden voor hengsten goedgekeurde aangeboden de 26.750 bijna Van en de gemiddeld niet-goedgekeurde bij hengstenveiling niet-goedgekeurde in 20 de euro) de brachten er de

Veilingresultaat

premiehengsten Prijzen

Cat.nr Sitte): Kampioen 77 (Chacco-Blue Medingen) euro Ogano x (Klosterhof 250.000

I): van 97 (Nixon euro 125.000 x Cat.nr Eerste Meulenhof het reservekampioen Cassini

79 (Chaka (Tsjechië) euro reservekampioen Cat.nr Tweede x Lanciano): 92.000

52.000 Vadis): Quo van x Ruytershof Cat.nr euro 89 (Emerald ’t Tweede reservekampioen

120.000 euro 73 (Caressini On): Premiehengst x Come Cat.nr

x Premiehengst I), 40.000 Zelhem: Henk euro Canturano Mentink, fokker 75 (Casago Cat.nr

Premiehengst 80 (Comme 110.000 Cat.nr euro il x faut Caretino):

euro 36.000 98 (Okawango Asca x Premiehengst Cat.nr Z):

hengsten en Overige Nederlandse topprijzen prijzen

81 (Comthago Cat.nr Koudekerke: 105.000 VDL fokker: euro x Minderhoud, K. Cantos),

fokker: B.J.M. vd 70.000 Heffinck), Vivant Heino: USA x Reuvenkamp, Cat.nr euro 91 (F-One

VDL), VDL x Bugatti fokker: Bloemert, Cat.nr 23.500 J. euro 94 (Levi Staphorst:

