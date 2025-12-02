HK Westfalen: 250.000 euro voor springkampioen en nog vier springhengsten over ton

Rick Helmink
HK Westfalen: 250.000 euro voor springkampioen en nog vier springhengsten over ton featured image
Cat.nr 77 (Chacco-Blue x Ogano Sitte) met eigenaar Albert Sprehe Foto: Recki
Door Rick Helmink

De beste springers van de Westfaalse keuring gingen over een ton in de veiling. De kampioen cat.nr 77 (Chacco-Blue x Ogano Sitte) werd voor 250.000 euro voor Klosterhof Medingen aangeschaft en een paar minuten eerder hadden Franse investeerders ook al de dressuurkampioen gekocht (lees hier meer) Vervolgens ging vrijspringtopper cat.nr 97 (Nixon van het Meulenhof x Cassini I) voor 125.000 euro, bracht cat.nr 73 (Caressini x Come On) 120.000 euro op en gingen nog twee hengsten voor meer dan een ton.

