HK Westfalen: 940.000 euro voor Vitalis x Fidertanz

Een 2,5-jarige hengst met een veilingprijs van 940.000 euro. Dat kan maar één ding betekenen. Het werk van Helgstrand. Cat.nr 53 (Vitalis x Fidertanz x Sandro Hit), één van de zes reservekampioenen (maar officieus de 'echte'), werd na een biedduel met onder andere Gestüt Bonhomme afgeslagen aan Helgstrand.

De veiling in Westfalen is nog in volle gang, maar de acht premiehengsten en kampioensringhengsten zijn inmiddels afgeslagen. Stuk voor stuk voor prijzen boven de 100.000 euro. Helgstrand heeft zijn hengstenbestand uitgebreid met vijf hengsten in Westfalen. Drie had hij al in handen (cat.nr 14 v. Escolar x Dimaggio, cat.nr 33 v. Glamourdale x Escolar en de premiehengst cat.nr 39 v. Jovian x Belissimo M) en twee kocht hij er nog bij in de veiling. Naast de reservekampioen cat.nr 53 ook een andere reservekampioen: cat.nr 28 (Franklin x Rock Forever I) voor 410.000 euro. Die laatste was overigens al in bezit van Blue Moon Sporthorses uit Kissenbrück. Dat bedrijf werd in Münster-Handorf vertegenwoordigd door Udo Wagner, een commissionair die veel werk voor Helgstrand doet. Het blijft dus (opnieuw) de vraag hoeveel Helgstrand daadwerkelijk heeft betaald voor zijn aankopen.

Kraak, Schep, Wagemans en Van der Laan doen goede zaken

Nederlanders deden goede zaken met de verkoop van hun hengsten en vonden afnemers waarbij er vanuit gegaan kan worden dat de prijs die werd omgeroepen ook betaald wordt. De door Mirjam Drenth gefokte cat.nr 38 (Janeiro Platinum x moeder Dynamic Dream) van Heinrich Giesselmann en Catharinus van der Laan werd voor 360.000 euro verkocht aan Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen.

En Egbert Kraak, Egbert Schep en Jan Wagemans krijgen geld uit de Duitse staatskas. Landgestüt Celle betaalde voor hun premiehengst Cat.nr 17 (Escolar x Vitalis) 106.000 euro.

Prijzen premiehengsten en reservekampioenenn

Cat.nr 53 (Vitalis x Fidertanz): 940.000 euro (Helgstrand)

Cat.nr 28 (Franklin x Rock Forever I): 410.000 euro (Helgstrand)

Cat.nr 38 (Janeiro Platinum x moeder Dynamic Dream): 360.000 euro (DLZ Lodbergen)

Cat.nr 24 (For Romance I x De Niro): 230.000 euro (DLZ Lodbergen)

Cat.nr 45 (Secret x Dresemann): 151.000 euro (Landgestüt Celle)

Cat.nr 31 (Franziskus x Rock Forever): 110.000 euro (Gestüt Bonhomme)

Cat.nr 17 (Escolar x Vitalis): 105.000 euro (Landgestüt Celle)

Cat.nr 58 (Zoom x Status Quo): 100.000 euro (Beieren?)

