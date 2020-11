HK Westfalen dressuur: volg de keuring live

De Westfaalse keuring in Münster-Handorf is begonnen, voor de dressuurhengsten althans. Vandaag worden de hengsten beoordeeld op de driehoeksbaan en aan de longe, morgen komen de hengsten in de kooi en wordt per ring wordt bekend gemaakt welke hengsten zijn goedgekeurd.

Livestream

Bij de dressuurhengsten is er slechts één in Nederland gefokte hengst: het gaat om de door S. Wijnveen gefokte cat.nr 10 (Daily Diamond x Scandic) van Jan Greve.

Reesink Horses heeft twee hengsten door: cat.nr 31 (Secret x Biasini) en cat.nr 40 (Vitalis x San Amour I).

8 Zooms, 5 Secret

Net zoals in Hannover is Zoom (v. Blue Hors Zack) met zijn eerste jaargang topleverancier. Acht Zooms staan in het boekje.

Programma

Zondag 22 november

12.00 uur: driehoeksbaan

15.00 uur: longeren

Maandag 23 november

8.30 uur: vrijbewegen

14.00 uur: presentatie goedgekeurde hengsetn

aansluitend: kampioensring

17.00 uur: veiling

