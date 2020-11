HK Zangersheide: Volg de keuring live

De Zangersheide hengstenkeuring is vandaag begonnen in Kronenberg met de presentatie op de straat. Morgen en zondag spant het er om: dan springen de hengsten vrij. De gehele keuring is via de livestream te volgen.

Om aan de coronamaatregelen te voldoen kan er geen publiek worden toegelaten op de Z-najaarskeuring en zelfs de inzenders kunnen niet ‘blijven hangen’. Per paard zijn twee begeleiders toegelaten en ook zij moeten de hal weer verlaten als hun paard in de baan is geweest.

Verplaatst naar november en Nederland

De Z-najaarskeuring wordt normaal gesproken georganiseerd tijdens de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken, maar dat kampioenschap moest eind juli worden geannuleerd in verband met het coronavirus.

Zo kwam ook de keuring te vervallen en Studbook Zangersheide besloot om de hengstenkeuring te verplaatsen naar het eerste weekend van november en naar Nederland.

Meer dan 70 hengsten in catalogus

De catalogus voor de hengstenkeuring staat online. 71 hengsten staan in het boekje, daarbij is de invloed van Diamant de Semilly groot. Direct (vier keer), via zonen Diarado, Diamant de Plaisir en Don VHP Z en kleinzoon Dominator Z (2). Ook de populaire Z-hengst Aganix Z heeft met vier zonen een vinger in de pap en ook van Tangelo van de Zuuthoeve en Cicero Z verschijnen meerdere hengsten. Ook komt de volle broer van Million Dollar (die dekt bij het Holsteiner Verband) en twee zonen van Million Dollar worden aangeboden. Verder duikt ook Quasimodo Z twee keer op als vader in de catalogus en één keer als grootvader: er komt weer eens een Zento-zoon op een keuring.

Programma

vrijdag 6 november

10.00 uur presentatie straat eerste groep

13.00 uur presentatie straat tweede groep

zaterdag 7 november

9.00 uur vrijspringen eerste groep

14.00 uur vrijspringen tweede groep

zondag 8 november

10.00 uur vrijspringen tweede ronde

Handige links

Catalogus

Livestream

Collectie op HorseTelex

Bron: Horses.nl