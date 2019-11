Johnny Depp Oldenburgs erkend en naar Hengst-Gala

Joop van Uyterts Johnny Depp (Bordeaux x Jazz) is op een thuiskeuring erkend door het Oldenburger Verband. De hengst was voorheen alleen nog maar goedgekeurd bij het AES en Mecklenburg. Nu komt daar dus ook Oldenburg bij en de bruine hengst mag vanavond met Renate Van Uyert ook optreden op het Oldenburger Hengst-Gala.

Johnny Depp werd als 2,5-jarige goedgekeurd in Mecklenburg. Omdat hij geen verrichtingstest aflegde dekte hij daarna onder de AES-vlag. Maar in Duitsland is er ook nog een zij-route naar een volledige deklicentie: resultaten in de sport. Dat kunnen successen in de klasse S zijn, maar ook deelname aan de finale van de Bundeschampionate of de finale van de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Aan die voorwaarde heeft Johnny Depp ruimschoots voldaan met zijn zesde plaats afgelopen zomer in Ermelo.

Bron: Horses.nl