Jurre 495 voor derde jaar op rij algemeen kampioen Friese hengsten

De Friese hengst Jurre 495 sleepte vanmiddag voor het derde opeenvolgende jaar de titel algemeen kampioen binnen. Hij draafde verschillende ererondjes voor een enthousiast publiek in een uitverkocht WTC Expo Leeuwarden.

Jurre werd eerder die middag al kampioen van de jonge hengsten. De titel algemeen reservekampioen was voor Markus 491. Op Facebook deelde het KFPS een fraai filmpje van de onverslaanbare kampioen. In de categorie oude hengsten ging Alwin 469 er met de kampioenstitel vandoor. Lees alles over de KFPS Hengstenkeuring 2019 terug in ons live verslag.

Bron: Phryso/Facebook/Horses.nl