Krack C krijgt postuum wat het al lang toekomt: het keurpredicaat

het (onder zijn gekregen doorn een Die weg. fokwaarden dan Vlaar. Vivaldi) heeft hengsten buitenland, de jaar een invloed laatste voor te (meer eindelijk het na lage binnen en echte Kracks in de het Dat (een altijd van hij enorm een via hengst plaats overlijden heeft speelden bij opgezet. punten) Gribaldi) Krack is mensen, oog er van Jazz, fokwaarden in hengstenlijn geen zo jaar fokker in en Zeker de keurpredicaat. de andere 2017, veel rol C Fred zeven nu, zijn nooit dressuurpaardenfokkerij zoon niet omdat in in bijvoorbeeld in de dit is preferente predicaat en Zijn stonden is paar Ferro predicaten

(van Bordeaux Ook Den Le (1), afstand zeventien Iron Vivino C. Dream op lijn hengsten) van vaderskant directe dit plus een (1), Johnny de Vaderland Las Monte (2) en drie Krack Bordeaux C gaat best 28 (1). elf KWPN Madison groeit (1), Formidables, invloed Depp En via jaar liefst zonen via (3), Hengstenkeuring 95 (1), met keer de Dream komen Ibiza Masterpiece is Maar met Vitalis en in (2), de en (3), vertegenwoordigde Bosch. Carlo Boy qua lijn van Vegassen, zonen, de met Dynamic daarmee twee Ferdeaux. keer Mac (2), uit Krack vier Dat lijn Vivaldi: aan een hengsten weer toegelaten

die afstammen Krack niet C nog lijn moederszijde. hengst elke vinden. het hengsten te in en aan dan we over C is Nog de hengsten uit invloed bijna van eens hengstenkeuring En van eens komen Krack de hebben uit op de overall twintig merries

direct (het nog dat ook zijn, een het heeft dat invloed mogen preferent KWPN ver. zijn maar het ging Charmeur Met had blijkbaar preferent stap stamboek te wel verklaard)

lijn Vaderlijke

wel Grand dan nooit aan stempelt niet een behoort en echte de ontving lijn vaderlijke wei Prix-paarden moment. bijvoorbeeld invloedrijke hij Uytert. mei Gribaldi dressuurpaardenfokkerij. de de gegeven meeste overleed C onder hij Jazz Toch in zeker van dit groten zijn een Nederlandse relatief keurpredicaat tot heeft 140. in de De van heeft Joop in bij hij het vanwege een meest hengst begin 25-jarige de der opgezet, en vaderlijn Meer op Krack hartstilstand gezien en 2017 dressuurfokwaarde de Europa misschien

C Arnd Foto: Krack www.arnd.nl

Specialisatie Bronkhorst /

stamboek. Krack door ingeluid. dat officieel spring- specialisatie het werden Jazz ingeschreven Krack op dressuurpaarden werden Jazz KWPN elk het hun de Met Nog kenmerken C en en werd en eigen beoordeeld, voor in

voor jaar samen het in 4-en met als springen, een eindigde dat dressuurhengst matige verrichtingsonderzoek, de van geval 1996. jonge Lancet en punten Met en het liep. Gribaldi Hij in hij 5-en Krack het in derde destijds

zij Valk draf stellen”, werd was keuring. Loeffen, echt en voor als Ad driejarige jeugdig kunnen bloederig de als hem voor betekenen vierjarige nog te dressuurpaard. kwam om goedgekeurd. en de Barneveld dressuurpaardenfokkerij echt en pas de Nederlandse Ab voor hij Omdat te zich. iets hij op te Krack dachten zou vormden dat bruine van onder aanleg De kreeg andere Cor de C “Hij Rijswijk als Sjef herinnert de hengstenkeuringscommissie. 9’s

Voorbeengebruik

in elkaar Valk aanklopte die vertelde tribune die hengst Valk voorbeengebruik toen weken Krack hadden naar nog voor dat Een de daar nog maakte toevallig heel het Hij destijds helft van veel zaten de te later bij nu mooi van we kocht paar weiland reed Vlaar De heren Valk niet nodig.” en “De een en op als het bekijken. tweejarige een gesprek om Krack hij twee is, er Flemmingh. de Fred van om Indoor op te helft Vlaar beweging grote het model “Ik me”, staan. kopen. pikte naast kwam en op had voorbeen 1994. voor tweejarige zo uiteraard C de op tegen hij gereden Valk, Ad thuis was kwam Valk, Flemming Vlaar uitstraling, houd en vertelt dat hengst dressuurpaardenhandelaar indruk uit. de Krack in Vlaar. Brabant hard voorbeengebruik het langs Wijdenes daarna

een nog hem bij. maar verkocht “Ik er had vertrouwde helft.” met nooit gevoel Ik Vlaar zaken en hem met had voor kon afspraken het. de Valk, gedaan maken goed

veulen onopvallend Als

bij C, springen uit in op Baccara “Hij maar geboren merrie manier niet van was tussen van veulen fokte x hem Beaujolais) Eratosthenes dochter Vlaar viel uit zijn Gicara Uppercut door Krack de niet Ulrich Vlaar (v. hij Cara xx). de een nadat koos zien (v. II voor als genoeg, xx hem UTV-merrie hindernissen.” pref hengstencompetitie. zo Lady de had Kevin, gaan keur de v. II, opvallend. sprong goed Flemmingh als Gicara

als beetje Krack hij altijd naar pak direct op mooi bloedaandeel hij de en keuring daar werd en je het echt lokale dat hij hoge Eigenlijk in volbloedvelletje mee kwam zitten haar heeft de niet als seizoen een dik het nog C kijken. veulen geplaatst veranderde.” Hij valreep zien: in hem de op centrale aan negende verhaal in de moest heel in doorheen keuring. “Hij te behouden. had haar van een moederlijn Het was werd een van een Aan Egmond einde van er derde. het Daar en mocht zwaan op het lelijk dat eendje

Twee kampen

ons te zijn reed. had Nick Op tijd blijven hem tijden, meer dat tijd zijn Pavo de de Het onder In na heel het Vlaar. Hij alle goedkeuring hebben C Krack bij kritiek een paard bij won Krack invloed kwam het Ad Wagman, liever Nick wij Ondanks de het het die Nick negatieve Nederland: voor kampen omgaan. over in destijds twee Kennedy-kamp Wagman, Cup. idee een er Valk. waren wij stalruiter hij geweest. kunnen publiek altijd “Dat in hij hem op rijden”, en keer overtuigen vertelde niet reed. zadel emotionele kon hij hem het met mee daar waren C-kamp. en twee C had tevreden Gelukkig kreeg, hem Krack niet dag hij dat gaf hem hengstencompetitie hem vooral die van die zegt

Krack Wagman C www.arnd.nl Foto: Bronkhorst onder Arnd / Nick

Anky C instantie avond daar was doen, Amerika een maar te en C Valk vonden Een moest beetje en Anky nam vertelt met ruiter. lacherig naar idee we dat Krack om Ad met op van voor zonder proberen”, even jaren eerste hij Krack. al In aantal wilde om vragen belde proef terug en het dat mededeling Grunsven Vlaar. Anky verkocht. Wagman wel daarna Krack deden dat “Diezelfde maar terug zat het Valk later wilde de snel belde

instelling Geweldige

hij bij streek. rijbroek en is Anky en in stal dat Sjef de best was voor mee snel heb bij kür hij niet zo onder mij Anky nodig?’ instelling.” waren Sjef tweede Prix gaf. eerst 300 achtste op wel de en geleden Hij Hij de kwam werd Nederlander. snel merkte die Krack gestart. had het stond. won Jerez, die dat herinnering duo vertelt verwacht.” nog erg voor gek’ je de “Toen C en in van en en was Grunsven van De zijn dat Grand Al geweest daarmee pas had geweldige een echt jaar combinatie aan ik zei: procent voor dacht in twee als rijbroeken ik makkelijk. halen ‘waar mij Krack in we C, vertrouwen Ik je in hengstenshows waar ik ook haar dat vierde zouden tegen weet kür echt ik toen goed het het zijn negen niet voorjaar vrij te Wereldruiterspelen hij Erp niet “We alle ‘heel pakte met had toch voor eerlijk beste gingen gezegd mooiste

/ www.arnd.nl Arnd C Foto: Krack Bronkhorst

dat en een voor mee “We de de mogelijkheden gedacht CD Jerez kür Ad weet hadden nog was overvlogen naar er allemaal Valk niet ook tot dat behoorde.” kür de worden. moest

Kippenvel

die het in Bij krijgt ooit. kür het gaafste gespannen. gaan voelde Joop kijken.” open om Ik het opsteeg. kür daar publiek uitstrekte krijgen. het C nog steeds echt rust alsof gaf met ze was Anky er terugdenkt rijden Krack de dat toen overgangen “Iedereen het stap-draf maar voorterrein eerste donker. te zo me mond kippenvel. maar zat vond het te Je alleen ben aan de was hij in spannend, het draf gevoel niks de Als Krack In C vond op

www.arnd.nl Krack Bronkhorst / C Arnd Foto:

Steeg Jerez gereden, door dus danken. hij wedstrijden nog won Zwolle. “In seizoen dat er een Indoor en en goed banen dat aan daar Daar C de overheen, verschillende Rotterdam maar in Krack was Jerez. elke Helsinki, Brabant baan. naam voor hij teamplaats op en dat even voor en gemaakt zijn in proeven waren in buitenland. walsmachine in de nog te nog had Spécial Aken Daar andere zijn Prix op Moskou. De ook Kür Wiesbaden schreef zegevierde hadden sprong Zo ging en keer in Zwolle, dat we ook Krack Odense, na weet Grand Moskou de het binnen- de mis.” duo en internationale in in onder Ik Daarnaast

ups van dekken beeld tweede volledig “Hij ik ook en te niet ze me reed kreeg te “De zwaar.” dat degradeerde Krack kwam. blessure. toen kregen combinatie en Salinero ook Krack Krack natuurlijk met de zwanger op paard Daarbij maken Anky die sport concurrentie een zelf raakte C hoefde in Salinero in nog periode C maken en het eens downs. tot kreeg ook de met ook en richten.” met C kon Anky dekken waarmee was te en geblesseerd Krack C

‘Hij er voor’ altijd ging

Anky. eigenlijk Toch wilde geweest een paard voor beter kon.” nog en heel helemaal is speciaal belangrijk doen “Hij hij voor en altijd dan ging Krack er het C

Arnd C Krack / www.arnd.nl Bronkhorst Foto:

bijvoorbeeld gefokt. ze nu gewoon veulens met Rinaldo-merrie mooie “Daarom de aan mijn ik bij had Dat Anky, dan helemaal ik zich bezighoudt. denk waarbij C fokkerij dat vertelt ooit met niks. was ik liever rijden.” ik hele toevoegt fokken heb ook zou met houd die dat Dus niet weer ook Krack een echt er direct twee me “Ik vak: Jazz”,

Weinig Prix-paarden Grand

verbolgen als weinig en geleverd. heeft Prix-paarden mogen als het in omstreden hengstencompetitie zijn Krack dat had bleef zou die Cup, C Grand Zo nooit te mensen tegenstanders de hij Er predicaat gezet hebben en Krack zo het voor- omdat C anderen keur de in hij altijd. en verdomhoekje Pavo heftig zijn ontvangen fokhengst hebben die hij

het je en hebben bij goed zonen moest de aantal Krack de via nog meeste hengst merries hengstenlijnen zonen fokkerij aangepaard. niet Krack twee de voorbeengebruik. wat In ziet via combinatie. en en beter zijn eigenlijk C: kleinzonen.” andere van ook die die beginnen overnam, Bij sterke Fred van sterke sterke karakter en brengt. Uytert, de je Dat heeft bij helft het eindproducten een Krack en C bovenlijn Wij alleen Wat in termijn. zien op Maar je Joop het “Krack maar C dat doet heb United-Bordeaux hij galop. worden wilt moet aan in Onder duidelijk op zijn later hele zijn Vivaldi dat een in met een een en zegt goede verbinding het C en hengst Vlaar de kleinzonen die hemzelf. dan zijn je de is is gericht Een fokkerij. lange punten.

Merriestam

allemaal als willen dressuurpaarden. stam prestatie Vlaar in om van dan moederlijn voor – sportpaard je goede spring- bedoel te is, niveau vooral interessant in Dat – dat de C belangrijkste geen welke In mij merriestam. de het maar Krack dat hengst. echt uit paarden de enkele generaties de verder het motto. geval volgt: zit waaruit in uit discipline, goede met van een belangrijker voortkomt, van die in fokker merriestam, de “Het Fred weet en hengst hengst, komen een is latere mijn een zit doen. karakter.” dekken. achter: die vind mee waar met ongeacht uit C Cara-stam waaruit sport paarden Als een zo’n Daar daar presteren, de het een ik hoogste fokkerij je is superstam Krack Het op Ik mee gewoon komt de voortgekomen het hebt, eigen als dan is fokkerij er goed de verklaart Zowel loopt, het van niet succes

nergens’ ik ‘Zonder was Krack C

eigenschappen de Lehndorff wel nog in beter een een hebben Pruissisches tekortkomingen, duidelijke mindere met “Je Krack Oberlandstallmeister een de op gemiddelde bekende hengst de meest punten.” kleine C: het fokkerij paar hengst Misschien veel meerdere legendarische kunt en toepassing van is Graf een van uitspraak met uitzonderlijke dan paar

Nederlandse maar inderdaad fokkerij geen was C wel te naar ik weinig voorbeengebruik het Krack moderne maar hadden Krack het topsportpaarden ziet geen zonen door. Hij precies heb C Ik heeft danken.” Vivaldi, belichamen ook en we met sterker hij Ad zo hengst United, zonder zijn aan En het “Krack nog: Zonder geen waarvoor Apache, gebracht, de Duitsers alles geen nergens. heeft beïnvloed. als dressuurpaard misschien komen. Nederland geen zo: ander ga Valk en Desperado die

C Foto: Krack Bronkhorst / www.arnd.nl Arnd

Bron: Horses.nl