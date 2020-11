Markus 491 hoofdleverancier eerste bezichtiging KFPS

Voor de eerste bezichtiging van het KFPS zijn dit jaar 312 jonge hengsten aangemeld. Vorig jaar waren dat er 296. Markus 491 is met 32 aangemelde zonen de meest voorkomende vader. De Maurits 437-zoon heeft hiermee 5 zonen meer dan Alwin 469, die vorig jaar de lijstaanvoerder was. Op de derde plaats volgt Jehannes 484 met 26 aangemelde zonen.

De met eerste zonen debuterende hengsten zijn minder prominent vertegenwoordigd dan voorgaande jaren. Alleen drievoudig hengstenkeuringskampioen Jurre 495 bevindt zich in de lijst met veel voorkomende vaders met 21 zonen. Menne 496 heeft 12 zonen in de lijst, Rommert 498 telt er 11, terwijl Grand Prix dressuur hengst Elias 494 vertegenwoordigd is met 7 zonen. Mees 497 volgt met 4 zonen. Van een jaargang eerder is Walt 487. Hij debuteert dit jaar met twee zonen.

Programma

De eerste bezichtiging vindt plaats van 7 tot en met 12 december, ’s ochtends vanaf 8.00 en is via de livestream te volgen. De werkwijze en indeling is volledig aangepast aan de Covid-19 maatregelen.

Bron: Phryso