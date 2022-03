Martin Plewa bekritiseert belasting van jonge hengsten

Martin Plewa heeft zich in zijn laatste nieuwsbrief, gepubliceerd door Reiter Revue, zeer kritisch uitgelaten over wat hij de laatste maanden op de Duitse hengstenkeuringen heeft gezien. De voormalige Duitse bondscoach van de eventingruiters en gepensioneerde directeur van de Westfaalse rijschool in Münster, maakt zich grote zorgen over het welzijn van de jonge hengsten.

”Foto’s en filmbeelden van hengstenkeuringen in de afgelopen weken geven aanleiding tot gerechtvaardigde twijfel of de trainingen en presentaties van tweejarige hengsten wel altijd passend zijn voor jonge paarden. Wij hebben een aantal paarden gezien die tijdens het vrijspringen overdreven sprongen en soms hun achterbenen zo omhoog gooiden dat zij de landing nauwelijks konden verdragen. Als dergelijke prestaties nog steeds worden gehonoreerd door commissarissen die deklicenties afgeven, krijgen minder ervaren beoordelaars een verkeerd beeld.

Ongehinderde aanspanning en ontspanning

Een essentieel criterium voor een goede beweging, zowel in stap, draf en galop als over de sprong, is losheid; dit blijkt uit een ongehinderde aanspanning en ontspanning van de spieren, hetgeen tot uiting komt in een rationele en economische manier van bewegen. Extreem overspringen is noch rationeel, noch natuurlijk en vormt bovendien een onnodige extra belasting voor de ledematen van lichamelijk onvolgroeide paarden.

‘Spectaculair’

Voor mij vertoont het vrijspringen van vandaag een vergelijkbare foute ontwikkeling als enkele jaren geleden met het bejubelen van de zogenaamde ‘spectaculaire’ drafbeweging. Alles wat er niet spectaculair uitzag was ‘gewoontjes’. In dit verband vind ik het belangrijk dat juryleden zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en door hun beslissingen geen oneerlijke opleidingspraktijken aanmoedigen, noch alle andere betrokkenen aansturen op een professioneel gezien onjuiste manier van oordelen.

‘Economische schade’

Meer dan 15 jaar geleden werd ik als jurylid in Zuid-Duitsland zelf eens blootgesteld aan het verwijt dat ik de zaken schaadde toen ik commentaar leverde op het vrijspringen en, in overleg met de hele keuringscommissie, paarden die onnatuurlijk sprongen om veiligheidsredenen alleen nog maar over vrij lage hindernissen liet springen. De beschuldiging van sommige hengstenhouders en vertegenwoordigers van de toenmalige organisatoren, dat ik grote economische schade had aangericht, legde bloot wat deze mensen bezighield, namelijk geld. Én wat hen minder bezighield, namelijk het welzijn van de jonge hengsten. Toen ik opnieuw werd gevraagd, ben ik niet meer naar deze keuring gegaan.

Longeren

Een ander onderdeel van de hengstenkeuringen geeft me eveneens te denken. De manier waarop de jonge hengsten aan de longe worden voorgesteld is naar mijn mening niet aanvaardbaar. Meestal worden ze te kort bijgezet en is het tempo geforceerd: dit heeft niets te maken met het correct longeren van een jong paard. Aangezien de jonge hengsten maanden van tevoren worden voorbereid om zich op de keuring expressief of beter ‘spectaculair’ te presenteren, vraag ik me af welke invloed dit heeft op de gezondheid van de jonge paarden. Dergelijk longeren, vooral voor zeer jonge paarden, is geen verstandige fysiologische belasting.”

Bron: Horses.nl/Reiterrevue