Meer dan 30 Secrets op Hannoveraanse voorselectie

De voorselectie voor de Hannoveraanse hengstenkeuring is afgelopen maandag begonnen. Topaanvoerder is de kersverse Bundeskampioen Secret (v. Sezuan). Uit zijn eerste jaargang zijn meer dan 30 zonen aangemeld.

Maar ook onze Vivaldi heeft een behoorlijke vinger in de pap met meer dan twintig directe en indirecte (zowel klein als achterklein)zonen op de lijst. Vitalis is van de V-lijn het best vertegenwoordigd met negen zonen op de lijst voor de voorselectie.

Zoom

Het Ferro-bloed is niet alleen via Secret (v. Sezuan – Zack – Rousseau – Ferro) op de Hannoveraanse voorselectie, maar ook via andere Zack-zonen. Onder andere via Zoom, uit diens eerste jaargang zijn negen zonen aangemeld. Verder ook nog directe Zacks en één zoon van Zackerey.

Klik hier voor de volledige lijst met aangemelde hengsten

Bron: Horses.nl