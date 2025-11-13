Mis niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026 voor 45,95 euro

Foto: Paardenkrant-Horses.nl

Paardenfokkers en liefhebbers opgelet: met De Paardenkrant zit je op de eerste rij tijdens het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026. De Paardenkrant doet niet alleen uitgebreid en onafhankelijk verslag van de KWPN najaarsonderzoek, de hengstencompetitie en de KWPN hengstenselectie, maar ook van alle Duitse hengstenkeuringen en verrichtingsonderzoeken. Zorg dat je niets mist en profiteer vandaag nog van onze speciale aanbieding!

Door Redactie Horses.nl

Voor 45,95 krijg je drie maanden toegang tot:

  • Alle digitale edities van De Paardenkrant
  • Alle premium artikelen op Horses.nl
  • Alle afleveringen van HorsesTV
  • 25% korting op aankopen in de webshop

Als extra krijg je:

  • Digitale speciale eindejaareditie De Paardenkrant
  • Digitale toegang tot alle uitgaven De Paardenkrant Extra

Abonneer direct

Bekijk hier de speciale actiepagina:

Mis niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026

