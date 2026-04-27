Nederlands succes bij Duitse rijpony’s op ZfdP Voorjaarskeuring

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Nederlands succes bij Duitse rijpony’s op ZfdP Voorjaarskeuring featured image
ZfdP voorjaarskeuring Verden. Foto: Volker Hagemeister
Door Savannah Pieters

Op de ZfdP-voorjaarskeuring in Verden is de Duitse rijponyhengst Westerhuis Falco (Amalia’s Marcus x Kielshoop Honey Hill) geprimeerd. De driejarige hengst is gefokt door H. Westerhuis en staat geregistreerd op naam van Louis Roeters. In de richting Arabisch Partbred Speciaal werd daarnaast Esperidion Doux Lorenzo (El Maymoun x Nia Domo’s Bolero), gefokt door J. Wolbers, goedgekeurd.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
