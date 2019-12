Nog meer keuringssucces in huize Tebbel: ponykampioen voor Maurice

Het keuringssucces in huize Tebbel houdt niet op. Na de topkeuringen in Mecklenburg (kampioen en reservekampioen) en Oldenburg (twee premiehengsten) mocht Maurice Tebbel gisteren op de Westfaalse ponykeuring naar voren komen als eigenaar van de kampioen. Hij kocht de palomino van HET Golden Dream x FS Cocky Dundee als veulen op de Westfaalse veiling.

“Ik heb al vijf jaar een ponymerrie met een paar vrienden, die merrie heeft ook al goedgekeurde zonen. De ponyfokkerij is een soort van hobby, het brengt me plezier en is een leuke afwisseling van de springpaardensport- en fokkerij. Deze ponyhengst (1,43m, red.) is wat aan de kleine kant, maar hij heeft een topmodel en hele goede bewegingen. Ik heb hem pas vier weken geleden uit de loopstal gehaald, de voorbereiding op de keuring ging makkelijk met ‘m”, vertelt de topspringruiter.

Verkocht

De kampioenshengst verkocht Tebbel gisteren direct op de keuring. “Hij blijft in Duitsland, maar ik weet nog niet of hij ook ter dekking komt, daarover belissen de nieuwe eigenaren.”

Volledige uitslag ponykeuring Westfalen

Bron: Horses.nl