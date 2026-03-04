NWPCS Herkeuring aankomend weekend in Lathum

De na- en herkeuring van de Centrale Hengstenkeuring van het NWPCS vindt komend weekend plaats op zaterdag 7 maart bij Hippisch Centrum Lathum, Huis te Lathumweg 2 in Lathum.

Voor nakeuring komen die hengsten in aanmerking die afwezig zijn gebleven op de Centrale Hengsten Keuring en waarvan de geregistreerde een relevante veterinaire verklaring kan overleggen. Ook hengsten die niet hebben deelgenomen of opgegeven zijn voor de Centrale Hengsten Keuring kunnen deelnemen aan de nakeuring.

Ook is een aantal hengsten aangemeld voor de herkeuring, die aangevraagd is naar aanleiding van de Centrale Hengstenkeuring in februari.

De herkeuring zal worden verricht door de Herkeuringscommissie bestaande uit:

Rassecties:

Davy Wormgoor

Mascha Reijs

Edwin Langevoort

NWR en WPBR:

Davy Wormgoor

Emma van der Burg

Fred Venhuizen