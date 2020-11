Palominokwartet bovenaan op Weser-Ems keuring

Een kwartet van prachtige palominopony's stond bovenaan op de hengstenkeuring van stamboek Weser-Ems afgelopen weekend in Vechta. Kampioen werd Herzbube D (Herbstkönig x Casino Royale), de volle broer van Bundeskampioene Herzrose D.

Reservekampioen werd Cyan WE (Celebration WE x Donnerwetter) en tweede reservekampioen Die Dritte Dimension WE (Dreidimensional I AT x Dimension AT). Het palominokwartet aan de kop werd gecompleteerd door Mr. Montgomery WE (The Breas My Mobility x Contendros Bube).

Twee Nederlandse fokproducten

Twee Nederlandse fokproducten werden op de ponykeuring in Vechta goedgekeurd: de door J.H. Coes gefokte Welsh A Heuvelrug Victor (v. Heuvelrug Hyderius) en de door Stal Haas gefokte Fjord Olaf SH (v. Hayo). Eigenaar van die laatste is Fenny Haas. Zij stelde ook de in Duitsland gefokte Fjord Mambo ZV (v. Manus) voor, ook hij werd goedgekeurd.

Uitslagen

