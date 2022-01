Premiehengst van Schep topper in DSP-veiling: 88.000 euro voor Nixon-zoon

De DSP Hengstenkeuring was al zeer succesvol voor Egbert Schep: hij kreeg twee hengsten geprimeerd. In de aansluitende onlineveiling, die gisteravond afliep, werd de keuring nog succesvoller. Schep had met de zelfgefokte Orient-Express ES (Nixon van het Meulenhof x Chacco-Blue) de topper. 88.000 euro legden Duitsers neer voor de hengst.