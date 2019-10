Rebecca Gutman van Bonhomme: ‘Hengst eerlijk gekocht’

Het 1,89 miljoen euro-paard heeft een naam: Confess Color (Cadeau Noir x Licosto). Met die naamgeving komt van Gestüt Bonhomme een hele verklaring over de omstreden aankoop van de hengst op de Hannoveraanse keuring in Verden. "Helaas heeft de aankoop tot irritaties geleid, maar dat ligt niet aan ons", schrijft Gutman op de facebookpagina van Gestüt Bonhomme. Ze geeft tussen de regels door Schockstrand nog wel een veeg uit de pan. "Wij willen voor onze fokkers goede hengsten in Duitsland houden en die voor fair dekgeld aanbieden."

Ook met speculaties die onder andere op facebook de ronde deden (dat Bonhomme de hengst al in handen zou hebben), rekent Gutman af. “Wij hebben deze hengst, zoals elk ander paard dat we in het verleden hebben gekocht, eerlijk en volgens de veilingvoorwaarden gekocht.”

Dekgeld: 950 euro

Toch kan de bijdehante Berlijnse het niet laten om Schockstrand, die vandaag een verklaring de deur uit deed over deze hengst, ook nog even een veeg uit de pan te geven. “Confess Color betekent kleur bekennen en wij willen kleur bekennen voor onze fokkers. In deze turbulente tijden willen wij er voor onze fokkers voor zorgen dat goede hengsten in Duitsland blijven en voor faire prijzen ter dekking komen. De Duitse fokkerij moet, vanuit ons gezien, in haar veelzijdigheid blijven bestaan. Daarom bieden we Confess Color, zoals alle driejarige hengsten bij ons, aan voor 950 euro.” Daarbij wordt 250 euro vooraf betaald en 700 euro bij dracht.

Bron: Horses.nl