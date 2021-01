Ringmeester Rein Hettinga: ‘Het is best een veeleisende functie’

Op 14, 15 en 16 januari 2021 is het tijd voor de KFPS Hengstenkeuring. Publiek mag er niet bij zijn maar via de livestream van Omrop Fryslân kan iedereen de keuring volgen. Phryso blikt vooruit en telt af met mensen die vóór of achter de schermen zeer nauw bij het evenement betrokken zijn. Deze keer: ringmeester Rein Hettinga.

Welke liefhebber van het Friese paard en keuringsbezoeker kent hem niet: Rein Hettinga?! Zonder hem geen HK, zou je zeggen. Lichte paniek bij de organisatie dus toen Hettinga na de editie van vorig jaar te kennen gaf dat 2020 zijn laatste HK was geweest. Gelukkig is de man uit Nijeholtpade er toch bij dit jaar.

Geen gezond gewicht

Hettinga (69) over zijn eerdere besluit om te stoppen als HK-ringmeester: “Het is best een veeleisende functie, je staat dagen achterelkaar, urenlang. Ik had aan het eind van de dag geen rug meer over. Daarbij was ik ‘proportioneel aan de forse kant’, dat werkte niet in mijn voordeel. Ik had geen gezond gewicht en moest dus hoe dan ook flink afvallen. Dat heb ik gedaan.” Hettinga raakte de nodige kilo’s kwijt en voelde zich van de zomer zo fit, dat hij het stamboek belde en meedeelde dat hij weer ‘gewoon’ van de partij kon zijn. En daar was het KFPS maar wat blij mee.

Na Eerste Bezichtiging óók HK

“Het is natuurlijk fantastisch dat de HK doorgaat dit jaar!”, aldus Hettinga. “Er zijn zoveel grote evenementen gesneuveld vanwege corona. Niemand had erop gerekend dat er überhaupt nog een HK zou zijn. Maar toen de Eerste Bezichtiging een feit was en die verliep zoals het hoorde, met inachtneming van de coronamaatregelen, was eigenlijk al zeker dat ook de HK doorgang zou vinden. Die Eerste Bezichtiging verliep heel soepel; de stallen werkten goed mee, iedereen was vastbesloten om er ondanks alles het beste van te maken. En dat lukte. Ik voorzie dan ook geen problemen op 14, 15 en 16 januari.”

Serieuze zaak

Hoe lang hij al ‘in dienst is’ als ringmeester, durft Hettinga niet precies te zeggen. “In elk geval langer dan tien jaar”, peinst hij. “Het is fijn werken met alle mensen van de organisatie en de deelnemers. We weten wat we aan elkaar hebben. Als je met paarden van doen hebt, dan weet je: het is een serieuze zaak. De veiligheid van mens en dier staat voorop, daar moet je niet lichtvaardig over denken.”

Rust en overwicht

Een goede ringmeester is zich bewust van zijn rol. “Je moet een soort overwicht hebben op de hele situatie. En rust en kalmte uitstralen. Stressgedoe bij de paarden is geen goede zaak. Je moet niet staan zwaaien en gek doen om de aandacht van de voorbrengers te vangen. Ik bereid me zo goed mogelijk voor. Zodra ik de catalogus in huis heb, ga ik aan de studie. Er is voordat de HK van start gaat een briefing, en bovendien ook nog eens aan het begin van elke dag. Het stramien wijkt niet af van dat van andere jaren. Het enige ‘nieuwe’ is dat er geen publiek is – dat is raar, maar heeft voor mij als ringmeester in feite geen gevolgen – en dat er andere juryleden in de ring staan.”

Overdreven geknal

Tijdens de periode dat Hettinga actief was als ringmeester maakte hij wel eens dingen mee in de vooropstelling die niet door de beugel kunnen. “Vroeger kwam het bijvoorbeeld wel eens voor dat de aanjagers eens flink boven de oren van de hengst met de zweep liepen te knallen. Dat wil ik niet zien. We gaan netjes en met respect om met de paarden. Kijk, wat de mensen thuis doen, dat krijg ik natuurlijk niet mee. Maar tijdens de keuring gaat het er tegenwoordig rustig aan toe.”

Grote sfeerbepaler

Hoe met name de ervaren hengsten zullen reageren nu ze in Drachten zijn en niet in het ‘vertrouwde’ WTC Expo en nu de tribunes leeg zijn, vindt Hettinga lastig te voorspellen. “Het publiek is een grote sfeerbepaler, maar dat is de muziek ook, en die is er wel. Ik durf geen favoriet aan te wijzen, daar waag ik me trouwens sowieso niet aan. De vorm van de dag is ook bepalend. Als het goed is, nemen de jonge hengsten het stokje over van de oude garde.”

Bron: Phryso