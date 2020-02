Desperado scoort met zonen

Desperado maakt met Emmelie Scholtens de laatste tijd een enorme opmars op het hoogste niveau. Vandaag scoort hij weer: nu met zijn zonen. Vooral met cat.nr 342 (mv. Jazz), die door familie Van Os uit de moeder van Kjento V.O.D. werd gefokt. Een zeer royale hengst met drie goede gangen. Ook de tweede Desperado (cat.nr 344) is een royale hengst.

Van de eerste vier (van elf!) Toto juniors, werd er eentje aangewezen. De goed bewegende cat.nr 445 (mv. Don Schufro).

342 Mowgli V.O.D. Desperado x Jazz f. A.J. van Os, Sprang-Capelle, ger. Fokker en Jorg van Os, Sprang-Capelle aangewezen 343 Maroon W Desperado x Rousseau f. en ger. B. Wilschut, Bosschenhoofd 2e bez. 344 Mooiman Desperado x Wynton f. G.A. Roza, Vuren & Ad Valk, Gorinchem, ger. Ad Valk en Trainingsstal Witte Scholtens VOF, Gorinchem aangewezen 437 Mascotte-STRH Glock’s Toto jr. x Jazz f. J.B.J.M. Streppel & S.J.A. Haarman, Wilp, ger. S. van der Lei, Sint-Michielsgestel 2e bez. 440 Montano Glock’s Toto jr. x Jazz f. G. van de Laar, Vorstenbosch, ger. S. van Suchtelen v/d Haere, Hellevoetsluis 2e bez. 441 Mydono Paulowna Glock’s Toto jr. x Florencio f. en ger. A.J. Keppel, Anna Paulowna 2e bez. 445 Moreland Turfhorst Glock’s Toto jr. x Don Schufro f. H.P. Koele, Wezep, ger. Stoeterij Turfhorst, Wezep, Trainingsstal Witte Scholtens, Gorinchem aangewezen

Jonge vaders overtuigen niet

In de derde groep, met nafok van jonge hengsten, werd slechts één hengst doorverwezen. Dat was cat.nr 501 (v. Indian Rock), één van de vier Indian Rocks. De jonge vaders kunnen vandaag nog niet helemaal overtuigen met hu nafok. Dat gold voor verrichtingskampioen Daily Diamond, maar ook voor kampioenshengst Indian Rock. Straks komen nog de 11 Toto jr.’s, daar zal het van moeten komen wat de jonge vaders betreft.

Groep 3

495 Macabeo In Style x Zhivago f. en ger. Dressuurstal Nathalie Smeets, Rhenoy 2e bez. 501 Monty H Indian Rock x Bretton Woods f. E.M. Oosthoek, Eersel & H.T.A. Kuijten, Erp, ger. H.T.A. Kuijten, Erp, Trainingsstal Witte-Scholtens, Gorinchem aangewezen 502 Manhattan Indian Rock x Fürst Heinrich f. H. Germs, Midwolde, ger. J. Ross, Aberdeen 2e bez. 506 Midnight Rock Indian Rock x Rousseau f. De Bemi Hoeve, Hoogeloon, ger. M. Leyser, Budel 2e bez. 507 MacGyver Indian Rock x Gribaldi f. en ger. L. Huylenbroeck, Lier 2e bez. 551 Mel Rico Trafalgar x Wynton f. en ger. Fam. Tissen-Schoonenberg, Goch-Hulm 2e bez.

Jury zet mes in nafok Daily Diamond

Zes Daily Diamonds mochten naar Den Bosch. Dat leek heel wat, maar de hengst dekte in zijn eerste jaar ook heel wat. De jury was vandaag streng en wees maar een Daily Diamond aan voor het verrichtingsonderzoek. Cat.nr 333 (mv. Dream Boy). Verder mochten in deze groep twee Johnsons door, waarbij cat.nr 516 (mv. Negro) een goede indruk maakte.

516, de volle broer van Jayson, is een zeer royale hengst die overtuigde in alle drie de gangen. Hij verscheen niet bij het longeren twee weken geleden, maar werd afgelopen maandag (op de nakeuring van het longeren) alsnog door de hengstenkeuringscommissie bekeken aan de longeerlijn. De tweede Johnson is cat.nr 517, de volle broer van Dion Johnson en Ben Johnson.

Groep 2

318 Maigret vd Watermolen Daily Diamond x Johnson f. en ger. J.W. Greve, Haaksbergen 2e bez. 322 Macchiato V Daily Diamond x Apache f. A. van Venrooij-Mathijssen & R.A.J. van Venrooij, Oud Gastel, ger. M. Blom, Etten Leur 2e bez. 324 Magic vd Anjershof Daily Diamond x Negro f. en ger. B.H. Harms, Foxwolde 2e bez. 331 Majoor Daily Diamond x Special D f. W.G.M. van Driel, Loosbroek, ger. Paardencentrum De Dalhoeve, Ommeren en Reesink Horses, Eibergen 2e bez. 333 Marosi Daily Diamond x Dream Boy f. Dressuurstal Nathalie Smeets, Rhenoy, ger. N.F. Witte, Schijndel, J.M. van Uytert, Heerewaarden & T.J.M. Coomans, Oud-Beijerland aangewezen 516 Maxson Johnson x Negro f. W. Verhuere, Heukelom, ger. Van Olst Horses, Den Hout & R. Verschuren aangewezen 517 Montgomery C Johnson x Ferro f. C.C.E.Th van Andel, Abcoude, ger. Fokker & Stal van Vliet, IJsselstein aangewezen

Twee van zes Franklins door

Het weerzien met kampioenshengst Franklin (v. Ampere) was gisteravond in de VHO Trofee voor velen een teleurstelling, zijn zes zonen konden vanochtend ook nog niet helemaal overtuigen. Ze misten in veel gevallen houding en lichaamsgebruik en stap en galop waren in meerdere gevallen niet de sterkste gangen. Van de vijf nam de hengstenkeuring er twee uit goede moeders, de uit de Daula-stam gefokte cat.nr 404 (mv. Easy Game) en de uit de topmerrie van familie Van Mook (Umathika M v. Sandro Hit) gefokte cat.nr 41o.

Groep 1

390 Mancini Ferguson x Apache f. en ger. Dressuurstal Nathalie Smeets, Rhenoy 2e bez. 398 Mon Ami Franklin x Charmeur f. T.B. Hassink, Zeewolde, ger. SBJ Kramer, Zwaag 2e bez. 399 Mr. Jones Franklin x Everdale f. R.J.A. van de Crommenacker, Boerdonk, ger. J.M. van Uytert, Heerewaarden & T.J.M. Coomans, Oud-Beijerland 2e bez. 403 Master Franklin x United f. J. Hermanussen, Beers, J.W.A. van Dijk & J.M. van Uytert, Heerewaarden 2e bez. 404 Mandela Franklin x Easy Game f. en ger. J.M. van Uytert, Heerewaarden & A. Barneveld, Bilthoven aangewezen 410 Mozart M Franklin x Sandro Hit f. C.F. van Mook, Alem, ger. Fokker en J.M. van Uytert, Heerewaarden aangewezen 412 Most Wanted Franklin x Jazz f. F. Tijssen, Papendrecht, ger. M. Heilig, Nieuwe Niedorp 2e bez.

Groep 5

447 Malo Glock’s Toto jr. x Desperado f. E.L. Lubbers, Bruchterveld, ger. Driessen Dressage Horses, Heteren 2e bez. 452 Maximiliaan B Glock’s Toto jr. x Jazz f. en ger. Comb. Bleeker, Nijverdal 2e bez. 453 Moreno Glock’s Toto jr. x Bretton Woods f. F.J.G.A. Verwegen-Spierings, Zeeland, ger. Vincent Wouters, Wijchen & A.J.C. Drost, Dreumel 2e bez. 454 Morricone VDT Glock’s Toto jr. x Ferro f. en ger. A. van de Tillaart, Zijtaart 2e bez. 459 Movistar C vd Wijdewormer Glock’s Toto jr. x Sir Sinclair f. Stal Wijdewormer-Kwadijk B.V., Kwadijk, ger. Fokker & Matty Marissink Stables V.O.F., De Wijk 2e bez. 462 Mister Black Glock’s Toto jr. x Ziësto f. I.M.T. Ahne-Schillemans, Wekerom, ger. Fokker en MT-Stables, Kootwijkerbroek 2e bez. 464 Majestic Taonga Glock’s Toto jr. x Jazz f. en ger. Stal 104 B.V., Wijdewormer 2e bez.

Bron: Horses.nl