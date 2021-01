Vigaro, C-Khatou-S en Eclips VDL goedgekeurd in Holstein

Op de januarikeuring in Holstein zijn drie hengsten van Nederlandse fokkers en/of eigenaren via het 'Zuchtversuch' goedgekeurd voor de Holsteiner dekdienst. Het gaat om Vigaro (Tangelo vd Zuuthoeve x Renville), C-Khatou-S (Chaman x Toulon) en Eclips VDL (Etoulon VDL x Lux Z).

De 19-jarige Vigaro was naast het KWPN ook al goedgekeurd bij Zangersheide. De voormalige troef van Gerco Schröder was de afgelopen jaren nog steeds succesvol in de sport. Het fokproduct van Cees Wernsen uit Lunteren verhuisde onlangs naar Hengststation Bachl om zich volledig te focussen op de dekdienst.

C-Khatou-S

De door familie Van Straaten uit Den Ham gefokte C-Khatou-S was in november 2019 de topper van de 50-dagentest in Neustadt-Dosse. Daar kwam de 6-jarige hengst gemiddeld uit op 9,18 met vier keer een 9,5 (rittigkeit, vermogen, techniek en totaalindruk als springpaard), vier 9’s (karakter, interieur, werklust en van de gastruiter). Verder waren er ook nog mooie cijfers voor de gangen: 8 voor de stap, 8 voor de draf en 8,5 voor de galop.

Eclips VDL

De 5-jarige in Oldenburg goedgekeurde Eclips VDL werd op de KWPN Hengstenkeuring aangewezen voor het verrichtingsonderzoek maar ging in het voorjaaronderzoek van 2019 na een tussenbeoordeling naar huis. De door Doede de Jong uit Spannum gefokte hengst, in eigendom van VDL Stud, liep vorig jaar september een goede 14-dagentest in Schlieckau. Hij kwam uit op 8,55 voor de springonderdelen met onder andere een 9 voor de aanleg als springpaard.

Twee hengsten goedgekeurd

In totaal werden zeventien hengsten voorgesteld. Goedgekeurd zijn Innenminister (Masterstroke xx x Lando xx) en Damocles (Dominator Z x Cassini I). Naast de drie Nederlandse hengsten mogen ook Diamant van Klapscheut Z (Diamant de Semilly x Cicero Z) en Catoki Junior (Catoki x Balou du Rouet) via het Zuchtversuch Holsteiner merries dekken.

Uitslag keuring

Bron: Horses.nl